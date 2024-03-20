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США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183

Военно-воздушные силы США отчитались об успешном испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух — земля», которое было проведено 17 марта 2024 года.

Рендер запуска гиперзвуковой ракеты AGM-183 / © Lockheed Martin

Запуск ракеты AGM-183 был осуществлен со стратегического бомбардировщика B-52, который поднялся в воздух с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.

Прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183 под крылом бомбардировщика B-52H на базе ВВС Андерсен на Гуаме, 27 февраля 2024 года / © USAF

Предыдущее испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A производства Lockheed Martin было проведено в августе 2023 года, однако тогда военные не уточнили было ли оно успешным.

Гиперзвуковые ракеты нужны США, чтобы противостоять Китаю и России, которые уже обладают подобным оружием.