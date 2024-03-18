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Концепт: автономный грузовой планер, который позволит удешевить авиаперевозки

Техасский стартап Aerolane заявил, что экономия на авиаперевозках может составить до 65%, если использовать специальные автономные грузовые планеры, соединенные с ведущим самолетом буксирным тросом.

Концепт автономного грузового планера / © Aerolane

Предложенные Aerolane «аэрокары» не будут иметь двигательных установок и кабины пилота, что позволит увеличить их грузоподъемность и сэкономить на топливе. Автономные грузовые планеры будут подниматься в воздух вместе с ведущим самолетом, а затем двигаться с помощью буксирного троса на протяжении всего крейсерского этапа полета.

Потом они либо будут осуществлять посадку сразу за ведущим самолетом, либо смогут автономно садиться на соседней от ведущего самолета взлетно-посадочной полосе.

Концепт автономного грузового планера / © Aerolane

Концепт автономного грузового планера / © Aerolane

Концепт автономного грузового планера / © Aerolane