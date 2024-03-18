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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +120
Посты: 249

Концепт: автономный грузовой планер, который позволит удешевить авиаперевозки

Техасский стартап Aerolane заявил, что экономия на авиаперевозках может составить до 65%, если использовать специальные автономные грузовые планеры, соединенные с ведущим самолетом буксирным тросом.

Сообщество
# авиация
# концепты
# технологии
Концепт автономного грузового планера / © Aerolane
Концепт автономного грузового планера / © Aerolane

Предложенные Aerolane «аэрокары» не будут иметь двигательных установок и кабины пилота, что позволит увеличить их грузоподъемность и сэкономить на топливе. Автономные грузовые планеры будут подниматься в воздух вместе с ведущим самолетом, а затем двигаться с помощью буксирного троса на протяжении всего крейсерского этапа полета.

Потом они либо будут осуществлять посадку сразу за ведущим самолетом, либо смогут автономно садиться на соседней от ведущего самолета взлетно-посадочной полосе.

Концепт автономного грузового планера / © Aerolane
Концепт автономного грузового планера / © Aerolane
Концепт автономного грузового планера / © Aerolane
Концепт автономного грузового планера / © Aerolane
Концепт автономного грузового планера / © Aerolane
Концепт автономного грузового планера / © Aerolane
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Snoubort
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Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Александр Березин
1 час назад
Алексей, "Война и мир это взрослая книга, это не миф как одиссея, это гораздо более сложная книга" Попробуйте прочитать "Илиаду" и "Одиссею" сами.

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Алексей Шевченко
2 часа назад
Питон, УЧ нашёлся, хоспади. Запусти циву, зайди в лобби, попробуй, я бы посмотрел как у тебя воображения хватит на это. Война и мир это взрослая книга,

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Николай Токарик
2 часа назад
Александр, все гораздо проще. Ни Илиада, ни Одиссея, ни Война и Мир на детей, и на древних, и на нынешних, не повлияли примерно никак. Потому что 99%

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Ibod Cufcuf
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Boris Poff
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