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SpaceX создает сеть разведывательных спутников для армии США

По данным информационного агентства Reuters, компания Илона Маска в 2021 году заключила контракт на сумму 1,8 миллиарда долларов с Национальным управлением военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO). Задача — создание созвездия спутников-шпионов.

Проект Starshield / © SpaceX

Как заявили источники СМИ, сеть разведывательных спутников под названием Starshield, состоящая как минимум из сотни аппаратов, значительно усилит способности американских военных оперативно выявлять потенциальные цели почти в любой точке земного шара.

Журналисты Reuters отметили, что им не удалось выяснить, когда новую сеть спутников собираются запустить в эксплуатацию и какие еще компании участвуют в программе.