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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
7 минут назад
Рейтинг: +245
Посты: 315

Ссора птиц попала на видео: красноголовый дятел дал отпор скворцу

Фотограф птиц Эмили Торнга (Emily Tornga) во время прогулки запечатлела интересный момент из жизни пернатых в американском штате Мичиган.

Сообщество
# видео
# природа
# птицы
Красноголовый дятел (Melanerpes erythrocephalus) выгоняет из своего гнезда обыкновенного скворца (Sturnus vulgaris) / © Emily Tornga
Красноголовый дятел (Melanerpes erythrocephalus) выгоняет из своего гнезда обыкновенного скворца (Sturnus vulgaris) / © Emily Tornga

Красноголовый дятел (Melanerpes erythrocephalus) обнаружил в своем дупле нежелательного гостя — обыкновенного скворца (Sturnus vulgaris) — и буквально выдернул и выгнал захватчика.

© ViralSnare Rights Management 

По словам исследователей, обычно именно скворцы ведут себя очень агрессивно при захвате гнезд. Они нападают на других птиц и могут даже убить птенцов и взрослых особей, чтобы занять их дом. Однако в этот раз скворцу попался своенравный дятел.

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# анализ ДНК
# археология
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# охотники-собиратели
# патогены
# Скандинавия
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