Ссора птиц попала на видео: красноголовый дятел дал отпор скворцу

Сегодня, в 16:26 по Москве, самая крупная ракета в человеческой истории впервые отправилась в успешный космический полет. Это не просто рядовое испытание, а начало новой космической эры. Однако, скорее всего, пока это не поняли ни в NASA, ни в «Роскосмосе». Между тем именно этим двум организациям из-за случившегося предстоит страдать больше остальных: SpaceX сегодня полностью изменила их будущее (а заодно наше с вами). Отныне весь мир будет вынужден создавать совсем другие ракеты, чем он планировал еще вчера. И летать на них совсем к другим небесным телам.