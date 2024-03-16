Нейросеть показала знаменитый мультфильм «Трое из Простоквашино», переснятый в новой анимационной версии

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Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
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Сегодня, в 16:26 по Москве, самая крупная ракета в человеческой истории впервые отправилась в успешный космический полет. Это не просто рядовое испытание, а начало новой космической эры. Однако, скорее всего, пока это не поняли ни в NASA, ни в «Роскосмосе». Между тем именно этим двум организациям из-за случившегося предстоит страдать больше остальных: SpaceX сегодня полностью изменила их будущее (а заодно наше с вами). Отныне весь мир будет вынужден создавать совсем другие ракеты, чем он планировал еще вчера. И летать на них совсем к другим небесным телам.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Сегодня, в 16:26 по Москве, самая крупная ракета в человеческой истории впервые отправилась в успешный космический полет. Это не просто рядовое испытание, а начало новой космической эры. Однако, скорее всего, пока это не поняли ни в NASA, ни в «Роскосмосе». Между тем именно этим двум организациям из-за случившегося предстоит страдать больше остальных: SpaceX сегодня полностью изменила их будущее (а заодно наше с вами). Отныне весь мир будет вынужден создавать совсем другие ракеты, чем он планировал еще вчера. И летать на них совсем к другим небесным телам.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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