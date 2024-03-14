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Первый турецкий беспилотный подводный аппарат Deringöz успешно завершил испытания
Компания Aselsan сообщила об успешном завершении первых подводных испытаний автономного дрона-разведчика Deringöz.
Аппарат способен работать на глубине до 600 метров, его максимальная скорость хода составляет 10,1 километра в час.
Новый беспилотник планируют использовать в целях разведки и наблюдения, обнаружения мин, проверки трубопроводов, защиты портов и баз Военно-морского флота.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Человека можно научить быть счастливым, а регулярная работа с психологическим состоянием позволит поддерживать ощущение гармонии. К таким выводам пришли ученые, которые протестировали специальный тематический курс.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.
Человека можно научить быть счастливым, а регулярная работа с психологическим состоянием позволит поддерживать ощущение гармонии. К таким выводам пришли ученые, которые протестировали специальный тематический курс.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
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