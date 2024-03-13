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Полное солнечное затмение состоится 8 апреля 2024 года

В начале апреля жители большей части Северной Америки — Мексики, Канады и США — смогут наблюдать полное солнечное затмение. Затем наступит 20-летний перерыв, в течение которого это астрономическое явление не будет происходить над континентом.

Солнечное затмение / © NASA

По данным NASA, солнечное затмение продлится почти 4,5 минуты, что сделает его идеальным объектом для наблюдения и изучения. За астрономическим явлением будут следить космические аппараты Solar Orbiter и Parker Solar Probe, а также тысячи астрофотографов.

Частично это солнечное затмение будет видно в Западной Европе и Центральной Америке.

© NASA Goddard