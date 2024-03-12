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В Британии планируют построить крупнейшую в мире приливную электростанцию

В британском городе Ливерпуль обнародовали планы по созданию крупнейшей в мире приливной электростанции Mersey Tidal Power, которая появится на реке Мерси на северо-западе страны.

Проект приливной электростанции, которая сможет стать пешеходной и велосипедной дорогой через реку Мерси / © Liverpool City Region Combined Authority

Подобно плотине, приливная электростанция соединит Ливерпуль и полуостров Уиррал, а также сможет стать пешеходной и велосипедной дорогой через реку Мерси. Она будет оснащена турбинами, которые будут вырабатывать энергию для питания одного миллиона домов.

Проект стоимостью несколько миллиардов фунтов стерлингов сейчас находится на стадии разработки.

© Liverpool City Region Combined Authority