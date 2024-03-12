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В Британии планируют построить крупнейшую в мире приливную электростанцию
В британском городе Ливерпуль обнародовали планы по созданию крупнейшей в мире приливной электростанции Mersey Tidal Power, которая появится на реке Мерси на северо-западе страны.
Подобно плотине, приливная электростанция соединит Ливерпуль и полуостров Уиррал, а также сможет стать пешеходной и велосипедной дорогой через реку Мерси. Она будет оснащена турбинами, которые будут вырабатывать энергию для питания одного миллиона домов.
Проект стоимостью несколько миллиардов фунтов стерлингов сейчас находится на стадии разработки.
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Люди считают пострадавших виноватыми, но почему — долгое время оставалось неясным. Ряд психологов даже объясняли это идеей «плохое случается только с плохими». На деле речь идет о защитном механизме, который оправдывает самих наблюдателей, выяснили американские психологи.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Ученые из Новой Зеландии узнали, какие психологические черты свойственны людям, которые могут начать парить.
Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
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