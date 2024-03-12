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«Джеймс Уэбб» показал, как рождаются звезды в галактике Треугольника

Астрономы, работающие с космической обсерваторией «Джеймс Уэбб», представили новые изображения туманности NGC 604 в спиральной галактике Треугольника. Она расположена на расстоянии 2,7 миллиона световых лет от Млечного Пути.

Туманность NGC 604 в ближнем инфракрасном диапазоне / © NASA, ESA, CSA, STScI

Галактика Треугольника богата регионами активного звездообразования, крупнейший из которых — туманность NGC 604. В ней находится свыше 200 новорожденных звезд спектральных классов B и О.

Они характеризуются высокими температурами поверхности, бело-голубым и голубым цветом. Это самые горячие и массивные светила во Вселенной.

Туманность NGC 604 в среднем инфракрасном диапазоне / © NASA, ESA, CSA, STScI