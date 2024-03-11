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Сильный ИИ общего уровня может появиться в 2027 году, заявил ученый

Во время выступления на саммите Beneficial AGI в Панаме ученый-компьютерщик и футуролог Бен Герцель (Ben Goertzel) заявил, что в 2027 году люди, скорее всего, создадут сильный искусственный интеллект общего уровня (AGI), который будет способен мыслить и действовать как человек.

Бен Герцель / © wikipedia

«Никто еще не создал сильный искусственный интеллект общего уровня; никто не знает, когда мы этого добьемся. С другой стороны, мне кажется вполне вероятным, что мы могли бы достичь AGI, скажем, в ближайшие три-восемь лет», — сказал Герцель во время конференции.

Герцель далеко не единственный, кто пытается предсказать, когда появится AGI.

Осенью 2023 года соучредитель компании DeepMind Шейн Легг повторил свой прогноз десятилетней давности, заявив, что вероятность появления AGI к 2028 году составляет 50/50. Перед этим, в мае, «крестный отец ИИ» и бывший сотрудник Google Джеффри Хинтон предсказал «без особой уверенности», что AGI появится через пять-двадцать лет.

Герцель также отметил, что после того, как появится AGI, спустя всего несколько лет он сможет проанализировать свой разум, сможет заниматься инженерией и наукой на человеческом или сверхчеловеческом уровне, а затем создать «радикально сверхчеловеческий AGI».

«Он должен быть в состоянии создать более умный ИИ, затем еще более умный ИИ, а затем наступит интеллектуальный взрыв», — сказал Герцель.