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Rocket Lab обещает отправить ракету Neutron в первый полет до конца 2024 года

Во время телеконференции руководители компании Rocket Lab сообщили, что разработка многоразовой ракеты Neutron идет по графику. Ее первый запуск запланирован на конец 2024 года.

Рендер ракеты Neutron / © Rocket Lab

Исполнительный директор Rocket Lab Питер Бек рассказал о прогрессе, достигнутом компанией в разработке различных компонентов Neutron, таких как авионика и конструкция, а также о строительстве стартовой площадки для Neutron. Ей станет стартовый комплекс № 3 на острове Уоллопс, штат Вирджиния. В скором времени Rocket Lab предстоит провести первые огневые испытания двигателя «Архимед», который будет использоваться в ракете Neutron.

Эксперты аэрокосмической отрасли считают, что от первого зажигания двигателя до запуска ракеты Neutron может пройти в лучшем случае не меньше девяти месяцев. Однако Адам Спайс, финансовый директор Rocket Lab уверяет, что запуск ракеты Neutron состоится к концу года без каких-либо задержек.