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Владелец Tesla Cybertruck расстрелял электромобиль, чтобы проверить броню
Американец Эдин Росс недавно приобрел электромобиль Tesla Cybertruck и решил провести собственные испытания брони кузова пикапа, которую рекламировали, как «обеспечивающую максимальную защиту пассажиров».
Росс расстрелял Tesla Cybertruck из пистолета-пулемета, а затем использовал дробовик. Пикап выдержал все попадания: на дверях остались следы от пуль, но броня не была пробита.
Напомним, ранее в Cybertruck стреляли из пистолета-пулемета Томпсона и блочного лука.
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