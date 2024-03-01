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Владелец Tesla Cybertruck расстрелял электромобиль, чтобы проверить броню

Американец Эдин Росс недавно приобрел электромобиль Tesla Cybertruck и решил провести собственные испытания брони кузова пикапа, которую рекламировали, как «обеспечивающую максимальную защиту пассажиров».

Эдин Росс стреляет в электромобиль Tesla Cybertruck / © Adin Live

Росс расстрелял Tesla Cybertruck из пистолета-пулемета, а затем использовал дробовик. Пикап выдержал все попадания: на дверях остались следы от пуль, но броня не была пробита.

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Напомним, ранее в Cybertruck стреляли из пистолета-пулемета Томпсона и блочного лука.