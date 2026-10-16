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Boston Dynamics раскрыла, как устроено производство человекоподобного робота Atlas
Boston Dynamics опубликовала видеоролик, в котором показала работу команды, занимающейся созданием и обслуживанием прототипов человекоподобного робота Atlas.
В почти шестиминутном ролике компания показала, как организация производства помогает быстрее создавать и испытывать новые аппаратные решения. Благодаря этому инженеры могут оперативнее переходить от изменений в проекте к изготовлению физических компонентов и сборке роботов.
Сейчас на создание одного робота уходит около суток, однако в следующем году компания намерена сократить этот срок примерно до часа. В более отдаленной перспективе она рассчитывает довести время сборки до нескольких минут. При этом речь идет именно о процессе изготовления отдельного робота, показанном в видео. Эти цели не означают, что производственная линия сможет выпускать по одному роботу каждый час, и не определяют сроки начала коммерческих поставок.
В подразделении Boston Dynamics, занимающемся прототипами, инженеры и специалисты по механической обработке совместно разрабатывают, производят, собирают и обслуживают робототехническое оборудование. Вместо того чтобы полностью полагаться на внешних поставщиков специализированных компонентов, компания выполняет высокоточную механическую обработку непосредственно на собственном предприятии. Это позволяет оперативно менять детали и производственные процессы по мере развития конструкции.
Работа включает изготовление компонентов с минимальными допусками по размерам, а также выполнение специализированных операций, например нарезание зубьев шестерен. Такие возможности особенно важны при создании человекоподобных роботов: для согласованных движений, многократного выполнения операций и стабильной работы им необходимы механические детали, изготовленные с высокой точностью.
Когда производство находится рядом с инженерными подразделениями, сокращается и цикл обратной связи между проектированием и испытаниями. Инженеры могут напрямую обсуждать требования к деталям с производственными специалистами, вносить коррективы и проверять обновленные компоненты, не ожидая длительного выполнения заказа сторонним подрядчиком. Детали могут поступать с участка механической обработки на сборку в тот же или на следующий день. Благодаря этому новые конструктивные решения удается быстрее проверять на реальном оборудовании.
На предприятии также разрабатывают технологические процессы, необходимые для эффективного изготовления новых компонентов. Специалисты подбирают подходящий режущий инструмент, совершенствуют методы механической обработки и внедряют роботизированные манипуляторы в сборочные операции. Такой подход позволяет совершенствовать производственные технологии параллельно с развитием механической конструкции Atlas.
Комментарии
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Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
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