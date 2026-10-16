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Олег Гончар
Олег Гончар
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Boston Dynamics раскрыла, как устроено производство человекоподобного робота Atlas

Boston Dynamics опубликовала видеоролик, в котором показала работу команды, занимающейся созданием и обслуживанием прототипов человекоподобного робота Atlas.

Сообщество
# Boston Dynamics
# промышленность
# роботы
# технологии
Человекоподобный робот Atlas / © Boston Dynamics
Человекоподобный робот Atlas / © Boston Dynamics

В почти шестиминутном ролике компания показала, как организация производства помогает быстрее создавать и испытывать новые аппаратные решения. Благодаря этому инженеры могут оперативнее переходить от изменений в проекте к изготовлению физических компонентов и сборке роботов.

© Boston Dynamics

Сейчас на создание одного робота уходит около суток, однако в следующем году компания намерена сократить этот срок примерно до часа. В более отдаленной перспективе она рассчитывает довести время сборки до нескольких минут. При этом речь идет именно о процессе изготовления отдельного робота, показанном в видео. Эти цели не означают, что производственная линия сможет выпускать по одному роботу каждый час, и не определяют сроки начала коммерческих поставок.

В подразделении Boston Dynamics, занимающемся прототипами, инженеры и специалисты по механической обработке совместно разрабатывают, производят, собирают и обслуживают робототехническое оборудование. Вместо того чтобы полностью полагаться на внешних поставщиков специализированных компонентов, компания выполняет высокоточную механическую обработку непосредственно на собственном предприятии. Это позволяет оперативно менять детали и производственные процессы по мере развития конструкции.

Работа включает изготовление компонентов с минимальными допусками по размерам, а также выполнение специализированных операций, например нарезание зубьев шестерен. Такие возможности особенно важны при создании человекоподобных роботов: для согласованных движений, многократного выполнения операций и стабильной работы им необходимы механические детали, изготовленные с высокой точностью.

Когда производство находится рядом с инженерными подразделениями, сокращается и цикл обратной связи между проектированием и испытаниями. Инженеры могут напрямую обсуждать требования к деталям с производственными специалистами, вносить коррективы и проверять обновленные компоненты, не ожидая длительного выполнения заказа сторонним подрядчиком. Детали могут поступать с участка механической обработки на сборку в тот же или на следующий день. Благодаря этому новые конструктивные решения удается быстрее проверять на реальном оборудовании.

На предприятии также разрабатывают технологические процессы, необходимые для эффективного изготовления новых компонентов. Специалисты подбирают подходящий режущий инструмент, совершенствуют методы механической обработки и внедряют роботизированные манипуляторы в сборочные операции. Такой подход позволяет совершенствовать производственные технологии параллельно с развитием механической конструкции Atlas.

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Сообщество
# Boston Dynamics
# промышленность
# роботы
# технологии
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