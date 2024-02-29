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Ученые зафиксировали, как полосатый марлин меняет яркость во время охоты

Недавно исследователи с помощью дрона сняли видео охоты полосатых марлинов на косяки сардин.

Во время охоты полосы на атакующем марлине становятся ярче / © IFLScience

Оказалось, что во время групповой охоты полосы на атакующем марлине становились ярче, чем у остальных рыб в группе. Исследователи предположили, что смена окраса показывает, что хищник готов напасть на добычу. После завершения атаки марлин быстро возвращался к привычному цвету. Исследование, основанное на анализе 12 видеороликов, опубликовано в журнале CurrentBiology.

© IFLScience

Полосатый марлин — одна из самых быстрых хищных рыб океана. Ее скорость может достигать 77 километров в час.