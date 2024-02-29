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Российские предприниматели планируют построить уникальный искусственный остров в Тихом океане

Предприниматели из России собираются создать уникальный искусственный остров «Крипто Русский Мир» площадью 300 квадратных километров в нейтральных водах Тихого океана к 2040 году.

Рендер острова «Крипто русский мир» / © Сryptorussianworld

«Крипто русский мир» призван стать альтернативой Кремниевой долине, а жить на нем смогут до одного миллиона человек. На острове будет функционировать атомная электростанция, система управления отходами и всевозможное индустриальное оборудование. Более 70% острова будет покрыто растительностью, а 80% прибрежной зоны станет пристанью для судов всех типов.

Рендер острова «Крипто русский мир» / © Сryptorussianworld

Строительство острова планируется начать в конце 2025 года, а осуществляться оно будет за счет частных инвестиций.

Рендер острова «Крипто русский мир» / © Сryptorussianworld

Рендер острова «Крипто русский мир» / © Сryptorussianworld

Рендер острова «Крипто русский мир» / © Сryptorussianworld

Рендер острова «Крипто русский мир» / © Сryptorussianworld