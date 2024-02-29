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Посадочный аппарат Nova-C сломал опору во время прилунения
Представители компании Intuitive Machines во время пресс-конференции в подробностях рассказали о прилунение своего посадочного модуля Nova-C и показали новые фотографии.
Автоматический посадочный аппарат Nova-C мягко прилунился 23 февраля 2024 года, однако он сел почти на бок. На разбор полетов о том, как и почему это произошло, ушла неделя, и вот, теперь представители Intuitive Machines сообщили, что из-за проблем с навигационным оборудованием спускаемый аппарат прилунился быстрее, чем ожидалось.
Когда же аппарат фактически достиг лунной поверхности, основной двигатель Nova-C продолжал работать. При этом одна или несколько посадочных опор сломались, а сопло двигателя соприкоснулось с лунным реголитом. Затем произошел крен модуля на бок.
Несмотря на проблемы, аппарат сохранил частичную работоспособность, он поддерживает связь и передает данные на Землю. Предполагается, что Nova-С будет функционировать еще несколько дней.
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