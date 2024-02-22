  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Только что
Рейтинг: +739
Посты: 1421

Посадочный модуль компании Intuitive Machines прислал первые снимки Луны

Американская компания Intuitive Machines в социальной сети Х опубликовала несколько снимков, сделанных навигационной камерой посадочного аппарата Nova-C. 

Сообщество
# Intuitive Machines
# космос
# Луна
Селфи Nova-C на фоне Луны / © Intuitive Machines
Селфи Nova-C на фоне Луны / © Intuitive Machines

На первом из фото виден естественный спутник Земли с расстояния примерно в 100 000 километров.

Затем инженеры выполнили маневр коррекции траектории Nova-C, запустив двигатель на восемь секунд. Теперь аппарат находится менее чем в 68 000 километров от Луны и готовится к новому маневру для выхода на ее орбиту. 

Естественный спутник Земли с расстояния примерно 100 000 километров / © Intuitive Machines
Естественный спутник Земли с расстояния примерно 100 000 километров / © Intuitive Machines

Несколько часов назад Intuitive Machines опубликовала еще два снимка поверхности Селены. На них запечатлен сам аппарат на фоне спутника Земли и большой ударный кратер Белькович.

Посадочный модуль Nova-C, согласно плану, прилунится 23 февраля, в 01:49 по московскому времени.

Кратер Белькович / © Intuitive Machines
Кратер Белькович / © Intuitive Machines

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Фев
600
Историография эпохи Сражающихся царств
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Фев
500
История Грузии. Новое время (XVI — XVIII вв.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Фев
Бесплатно
История содержания и размножения белого медведя (Ursus maritimus) в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
22 Фев
500
Космос и наша жизнь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Фев
Бесплатно
Когда ноги сложно сосчитать
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Искусственный интеллект через обучение с подкреплением
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Беседа
24 Фев
Бесплатно
Встреча с космонавтом Федором Юрчихиным
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Произвести фураж: речевые ошибки и языковая игра
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Почему мы любим страшные истории?
Экспериментаниум
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 07:30
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
Вчера, 17:08
Ольга Иванова

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Канадские исследователи изучили поведение приматов в естественной среде обитания и пришли к выводу, что те из них, кто имеет врожденные аномалии или покалечен в процессе жизни, вполне неплохо адаптируются к своим недостаткам. Они не только выживают, но и размножаются. Более того, им активно помогают сородичи.

Биология
# аномалии развития
# естественный отбор
# инвалиды
# обезьяны
# приматы
Позавчера, 15:07
Андрей

Вулканические молнии признали возможной причиной возникновения жизни

Французские геологи проанализировали состав нитратов в вулканических отложениях времен неогена и выяснили, что возникающие в облаках пепла молнии могли фиксировать атмосферный азот. Исследователи обнаружили несколько свидетельств, указывающих на то, что нитраты в отложениях образовались именно из атмосферного азота.

Биология
# азотфиксация
# зарождение жизни
# извержение вулкана
# молнии
Позавчера, 07:30
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
16 февраля
Мария Азарова

Стоматологи выяснили, как именно возникает неприятный запах изо рта 

Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.

Медицина
# бактерии
# запах
# метантиол
# метилмеркаптан
# ротовая полость
# стоматология
19 февраля
Полина

Исследование выявило факторы, влияющие на успех в музыкальной карьере

Подростки чаще пробуют писать музыку, если у них есть возможность получать соответствующее дополнительное образование, а также когда они чувствуют поддержку и преемственность. При этом есть пять типовых траекторий, которые приводят к собственному творчеству.

Психология
# музыка
# музыкальное образование
# музыкальные способности
# творчество
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
Позавчера, 07:30
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Болезнь зомби-оленей стремительно распространилась в большинстве штатов США

    1 час назад

  2. Курение кальяна значительно повысило риск послеродовой депрессии 

    Вчера, 19:15

  3. Астрономы «раздвинули» границы пояса Койпера

    Вчера, 18:51

  4. Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

    Вчера, 17:08
Выбор редакции

Смогут ли бактерии избавить человечество от пластикового мусора?

19 февраля

Последние комментарии

Даниил Проворов
22 минуты назад
Так это то же бешенство, не?

Болезнь зомби-оленей стремительно распространилась в большинстве штатов СШАБолезнь зомби-оленей стремительно распространилась в большинстве штатов США

Андрей Степанов
28 минут назад
Сергей, угу, то, что данные особи смогли выжить, показывает что благодаря естественному отбору, они получили такой уровень адаптации, что могут

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отборуПокалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Андрей Степанов
32 минуты назад
Виктор, дарвинизм про сильнейших ничего не говорит. Выживает самый приспособленный к конкретным условиям среды. Если для выживания требуется

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отборуПокалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Krlmn Gdbm
1 час назад
А можно не надо никаких новых норм и упрощений? Заниматься такими вопросами должно, все-таки, СО РАН

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Jasur Baratov
2 часа назад
Александр, да, да этого говоришь после свыше 100 запусков falcon9 который тоже стак свой путь начал...🤣🤣🤣

Минобороны США ищет стартовый комплекс для StarshipМинобороны США ищет стартовый комплекс для Starship

Ирина Можарова
2 часа назад
Ольга, так говорит подавляющее большинство МАЛОобразованных людей. Они же лОжат и лОжат...

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Ирина Можарова
2 часа назад
Татьяна, а как насчёт "ждалА"?

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Илья Дзен
3 часа назад
Иван, если так, то любопытно было бы от него послушать, что там с Газой

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

Иван Колупаев
6 часов назад
Николай, ну трансляцию-то видят не только суслики. Вот если бы кто-то накатил логотип Pizza Hut на Сарматах это было бы сурово 😁

На ракетах «Роскосмоса» можно будет размещать рекламуНа ракетах «Роскосмоса» можно будет размещать рекламу

Николай Цыгикало
7 часов назад
Глубокая мысль.

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

Николай Цыгикало
7 часов назад
Иван, понятно. Какая разница, чья идея и откуда она. Идей полно вокруг, но что с этих идей самих по себе. Какая компания поднялась на такой

На ракетах «Роскосмоса» можно будет размещать рекламуНа ракетах «Роскосмоса» можно будет размещать рекламу

Иван Колупаев
8 часов назад
Илья, ну если верить надписи 😁 какой-то хасид который ведет цикл передач "как правильно быть евреем". Годов ему уже много, в России не был давно, так

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

FMR Tech
8 часов назад
Каков главком, такие и вояки!

«Произошла аномалия»: британская межконтинентальная баллистическая ракета упала сразу после старта«Произошла аномалия»: британская межконтинентальная баллистическая ракета упала сразу после старта

Иван Колупаев
8 часов назад
Александр, жизнь на орбите штука не сильно полезная. Да и на настроения избирателей такая удаленность повлияет не здорово. Может проще не начинать

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

Zhe Sh
9 часов назад
Как верно отмечено в статье, банановая отрасль опирается на сорта с нулевым генетическим разнообразием. Соответственно, как только появляется

Генетически модифицированные бананы впервые одобрили к употреблениюГенетически модифицированные бананы впервые одобрили к употреблению

Виктор Астахов
10 часов назад
природа в очередной раз опровергает мифы социал-дарвинизма. выживает сильнейший - с самой развитой социалкой и с самой высокой моралью, тот кто не

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отборуПокалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Илья Воропаев
10 часов назад
Как тут не вспомнить книгу аж из 1980... Мархинин, Е. К. Вулканы и жизнь : (проблемы биовулканологии) / Е. К. Мархинин ; [цв. ил. В. Гиппенрейтера]. — М. :

Вулканические молнии признали возможной причиной возникновения жизниВулканические молнии признали возможной причиной возникновения жизни

Александр Хасанов
10 часов назад
Александр, значит на станцию нужно не эвакуироваться, а жить постоянно. Вписать в правило госбезопасности высших чиновников, что Белый дом

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

Александр Березин
10 часов назад
Александр, комическая база на околоземной орбите, конечно, не будет дороже считаных сотен миллиардов, а в эпоху Старшипа и сотен миллионов (благо

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

Владимир Филиппов
11 часов назад
Anton, а ты сам чьих будешь, дебилушка? Расскажи нам, где таких делают.

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно