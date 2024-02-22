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Посадочный модуль компании Intuitive Machines прислал первые снимки Луны

Селфи Nova-C на фоне Луны / © Intuitive Machines

На первом из фото виден естественный спутник Земли с расстояния примерно в 100 000 километров.

Затем инженеры выполнили маневр коррекции траектории Nova-C, запустив двигатель на восемь секунд. Теперь аппарат находится менее чем в 68 000 километров от Луны и готовится к новому маневру для выхода на ее орбиту.

Естественный спутник Земли с расстояния примерно 100 000 километров / © Intuitive Machines

Несколько часов назад Intuitive Machines опубликовала еще два снимка поверхности Селены. На них запечатлен сам аппарат на фоне спутника Земли и большой ударный кратер Белькович.

Посадочный модуль Nova-C, согласно плану, прилунится 23 февраля, в 01:49 по московскому времени.

Кратер Белькович / © Intuitive Machines