С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе?

Западные политики — и даже некоторые ученые-историки — уверены, что Россия планирует разместить в космосе ядерное оружие. А вот специалисты по космонавтике молчат. Это не совпадение: понять, какое именно русское ядерное оружие мы могли бы увидеть в космосе, очень непросто. Никакое существующее или перспективное атомное вооружение для размещения в космосе не подходит. И тем не менее выход есть.

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На днях американский конгрессмен удивил весь мир, заявив, что Россия планирует выведение в космос ядерного оружия. И удивил — это не преувеличение. Дело в том, что с технической точки зрения именно держать в космосе атомное оружие не очень рационально. Все когда-либо предлагавшиеся до сего дня планы такого рода были очевидно непрактичны, почему их никто даже не пытался реализовать. 20 февраля 2024 года Bloomberg опубликовал еще более интригующие данные: США уведомили своих союзников, что Россия может развернуть в космосе первую ядерную боеголовку или ее макет уже в этом году.

Однако мы хорошо знаем, что в последние 20 лет наша страна сделала ряд весьма необычных, чтобы не сказать экзотических, проектов оружия массового уничтожения. В частности, это дозвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник», подводный дрон с ядерным реактором и термоядерной боеголовкой «Посейдон», активно маневрирующая ядерная боевая часть баллистических ракет «Авангард» и еще кое-что (не спрашивайте). Быть может, у нас нашли и решение старинной загадки: есть ли хоть какой-то смысл выводить ядерное оружие в космос?

Чтобы выяснить это, мы сначала перечислим ранее всплывавшие — и нерабочие — концепты ядерного оружия космического базирования. А затем, отвергнув все нерабочие, попробуем методом исключения «сконструировать» такую систему, которая не имела бы недостатков ранее существовавших. И потому могла бы быть внедрена нашей страной в обозримой перспективе.

Марк Галеотти, на Западе называемый историком, сообщает нам, что ядерная война в космосе есть последняя надежда Путина, и если при этом погибнет весь мир, то пусть так и будет. Мысль интересная, но остаются неясными детали: как именно будет погибать весь мир? Какие конкретно виды космических вооружений позволяет реализовать это технически? / © Mail

К концу этого разбора читатель вполне сможет и сам оценить выступление американского конгрессмена, опирающегося, с его слов, на данные разведки.

Атомное пламя на орбите: зачем?

Вывести ядерное оружие в космос — мысль не новая. Начиная с проектов «Зонненгевер» и «Зильберфогель» из нацистской Германии, планы вывода оружия в космическое пространство всплывали вполне регулярно. Однако в связи с кончиной Третьего рейха Германия перестала быть ракетной державой, после чего вопросом занялись более удачливые государства.

«Зильберфогель», немецкий орбитальный бомбардировщик, проект 1941 года / © Wikimedia Commons

В 1958 году американские военные задумали «Проект „Горизонт”». В рамках этой сугубо продуманной инициативы к 1966 году планировалось разместить на Луне военную базу с ядерным оружием. Были, правда, нюансы: полноценные МБР с ядерными боеголовками на Селену доставить сложно, а достать ими по земным целям, лежащим в сотнях тысяч километров — еще сложнее. Говоря честнее, ни у кого тогда просто не было ракет с ядерными боевыми частями, способными на такой подвиг. Поэтому вооружить лунную базу предполагалось серийным ручным атомным оружием — «Дэви Крокетом».

При всех сильных сторонах, явной глубокой продуманности и скромной стоимости (60 миллиардов долларов в современных ценах) плана президент Эйзенхауэр, увидев его, почему-то расстроился, отстранил военных от дел с глубоким космосом и передал его в епархию создаваемого NASA.

База в рамках «Проекта „Горизонт”» / © Wikimedia Commons

Нехватку энтузиазма у бывшего крупного американского военачальника понять несложно: проект был архидорогой, но помочь США в случае войны на Земле не мог вообще никак. Нужны были новые, прорывные решения.Поэтому в 1962 году Штаты произвели первый подрыв ядерной боеголовки в космосе. А потом еще четыре, но уже не такие мощные. Взрыв мощностью 1,4 мегатонны случился на высоте, где сейчас орбита МКС. Вроде бы все прошло эффектно: электромагнитный импульс выключил три сотни уличных фонарей в Гонолулу, в 1450 километрах от точки взрыва. А у местной телефонной компании выбило (тем же импульсом) аппаратуру беспроводной связи с соседними островами. Успех?

Многие считают, что да: электромагнитное оружие с ядерной накачкой показало способность нарушать городскую инфраструктуру. Но были нюансы. Радиосвязь и оборудование для нее за пределами микроволнового диапазона не пострадала вообще никак. Столбы уличного освещения с изолированными проводами и нормальным состоянием изоляторов тоже работали без сбоев. Стало ясно, что при минимальных мерах эффект электромагнитного импульса от космического ядерного взрыва минимален. Аналогичный по мощности взрыв над самим Гонолулу, напротив, погрузил бы Гавайи в ад. Смысл ядерного космического оружия все еще оставался неясным.

Вид на тот самый космический ядерный взрыв июля 1962 года из Гонолулу / © Wikimedia Commons

Сложилась непростая ситуация: оружие в космосе военные хотели, но обосновать смысл его помещения туда им не удавалось. Несмотря на все усилия не выходило придумать ни одну осмысленную причину. Взрыв его в космосе никому особо не вредил. Но даже если бы вдруг вредил — ядерное оружие на Земле радикально проще и дешевле обслуживать и поддерживать в готовности. То есть и тогда размещать его в космосе не было смысла. Недаром советская Р-36 орб., ракета с неограниченной дальностью, способная выйти в ближний космос, чтобы достичь любой точки мира, никогда и не предполагалась к космическому размещению.Видимо, устав от этих головоломок, американские военные, как, впрочем, и советские, легко согласились на запрет размещения ядерного оружия в космосе в рамках Договора о космосе 1967 года. С точки зрения пиара это смотрелось хорошо, а с точки зрения практики все равно никому из военных не удавалось придумать, зачем бы оно там было нужно.

В теории, ядерным оружием в космосе могли стать элементы программы СОИ, прорабатывавшейся в США 1980-х — там задумывались и над лазерами с ядерной накачкой, способными сбивать запущенные с Земли по Штатам советские ракеты, и над другими экзотическими вещами. Мешало только то, что программа СОИ после замены «Сатурнов» на шаттлы должна была стоить безумно дорого, поэтому де-факто ее спустили на тормозах в тех же 1980-х.

«Проект Экскалибур», другой концепт ядерного оружия космического базирования. Шар находится на месте системы лазерного залпового огня, одновременно дающей около полусотни пучков в рентгеновском диапазоне. Каждый из пучков должен был перехватить одну советскую ракету. Проблемой было то, что рентгеновское излучение отлично поглощается даже очень разреженным воздухом. И даже если противник вообще не модифицирует траектории своих ракет, время для такого перехвата будет очень ограниченным. Кроме того, экспериментально реализовать такой лазер с ядерной накачкой не удалось / © Wikimedia Commons

В СССР в ту же пору считали, что шаттлы могут работать на манер гитлеровского «Зильберфогеля», то есть бомбить города из космоса (только ядерными бомбами вместо обычных). Шаттлы с их полезной нагрузкой в десятки тонн действительно в теории могли иметь на борту ядерную боеголовку с тормозной ракетной ступенью. Выпустив такую, можно включить ее двигатели и дать ей резко сбросить скорость. При этом реально уронить из космоса ядерную бомбу на, например, Москву за 5-10 минут. Разумеется, отреагировать достаточно быстро, чтобы вовремя эвакуировать под землю, в бункеры, Генштаб и политическое руководство страны, при этом будет нереально.

Это называется обезглавивающий удар, и в теории работает замечательно: противник без верхнего руководства проигрывает в любом сценарии. Проблема в том, что в СССР об этом подумали заранее и создали систему «Периметр», позволяющую почти мгновенно нанести ответный ядерный удар в автоматическом режиме — даже если Генштаб и Кремль исчезнут в яркой вспышке еще до того, как наша страна осознает, что ее атакуют.

Из-за наличия «Периметра» (кстати, работающего до сих пор) такое обезглавливающее оружие само по себе — не панацея. Какой-то военный смысл могли бы иметь сразу много шаттлов или других кораблей с большой грузоподъемностью, одновременно находящиеся на орбите и способные сбросить ступени с тормозными двигателями и ядерными боеголовками на каждый город России. За 5-10 минут никакая эвакуация нереальна.

Поэтому если при обычной ядерной войне сирены воздушной тревоги позволят большинству населения укрыться, сработав минимум за четверть часа до атомных взрывов, то при массовой атаке с низких орбит описанными ступенями никто никуда не укроется. Понятно, что, в отличие от базового сценария ядерной войны, который мы уже описывали здесь, подобное массовое использование космического оружия низкоорбитального базирования действительно имело бы военный смысл.

Однако весьма ограниченный. Ясно, что дежурство в космосе массы таких орбитальных бомбардировщиков будет стоить огромных денег и непременно вызовет такой же дежурящий флот с другой стороны. Следовательно, гибель до достижения убежищ быстро станет проблемой сразу всех участников ядерной войны. Скрыть требуемую армаду орбитальных ударных машин от глаз противника нереально.

Что вообще известно о «будущей российской ядерной угрозе»?

Все это вызывает естественный вопрос: а как же тогда в США мыслят себе размещения Россией ядерного оружия на орбите? Ведь в этой области пока нет ни одного проекта, который выглядел бы реальным.

К сожалению, сам конгрессмен-источник не поделился деталями о том, что ему про это рассказали в разведке. Поскольку никаких осмысленных видов ядерного орбитального оружия для атаки Земли в американской прессе придумать не смогли, никто не описал его и там. Зато появилась альтернативная версия: Россия выведет ядерное оружие и (или) спутники с ядерными реакторами для разрушения американских военных спутников, аппаратов Starlink или постановки им радиоэлектронных помех.

Одного взгляда на те вопросы, что сегодня беспокоят Юрия Борисова, достаточно, чтобы понять: вывод ядерного оружия в космосе в плане приоритетов для нас сейчас находится где-то в районе колонизации Марса / © Wikimedia Commons

У этих предположений тоже есть проблемы. Российская ядерная боевая часть для атаки наземных целей при массе 115 килограммов имеет мощность 100 килотонн. Массу боеголовки можно сократить до десятков килограммов, если уменьшить ее мощность и ослабить теплозащиту. Но до нескольких килограммов ее не урежешь, как ни старайся: кроме собственно плутония ей нужна будет система навигации и в идеале еще и двигатели маневрирования.

И что все это в итоге даст? Ядерное оружие в космосе довольно быстро теряет энергию с расстоянием по степенному закону. То есть даже в десятке километров от атомного взрыва нормально сделанный спутник из строя не выйдет. Но ни спутники Starlink, ни тем более американские военные спутники не летают на десяти километрах друг от друга: дистанции между ними больше. Один ядерный взрыв = один сбитый спутник + почти ноль космического мусора.

Мусора не будет потому, что близкий ядерный взрыв превратит спутник в молекулы, которые в силу их малых размеров быстро сведет с орбиты. То есть неядерное уничтожение спутника будет даже эффективнее: оно породит космический мусор, способный случайно поразить еще один спутник противника на сходной орбите.

Рассмотрим альтернативу: русские вывели в космос антиспутниковые платформы без ядерных зарядов, с обычными металлическими болванками. Как известно из опыта с космическим мусором, чтобы гарантированно сбить спутник, достаточно попасть в него объектом массой в десятки граммов. Фактически, даже меньше (довольно считаных грамм), но на всякий случай накинем массу: вдруг Штаты выведут на орбиту броненосцы.. Но и несколько десятков грамм — это в тысячу раз легче, чем самая легкая подвижная ядерная боеголовка. Причем один спутник с обоймой «пуль» и двигателями, маневрируя, может сбить много спутников противника — а не один, как типичная ЯБЧ.

Sonnengewehr, немецкий концепт оружия массового поражения времен Второй мировой. Разработчики из центра армейской артиллерии в Хиллерслебене планировали разместить его на высоте 8200 километров и выполнить из натрия (весьма легкого металла с хорошей отражательной способностью). При площади в девять квадратных километров его энергии должно было хватить для сжигания города и локального кипячения воды в выбранной точке океана. После начала полетов Starship это, в принципе, реализуемый проект Но, как и с ядерным оружием в космосе, встает вопрос: а зачем? / © Wikimedia Commons

Нужно ли говорить, что шарик от шарикоподшипника из магазина стоит чуть дешевле ядерной боеголовки? Нужно ли говорить, что их можно запускать в лоб чужим спутникам в тысячу раз чаще, чем атомные «противоспутниковые» системы?

Именно поэтому никто и никогда в истории и не планировал никаких противоспутниковых систем на ядерном оружии. Это просто не имеет смысла: из пушек не стреляют по воробьям.

Ядерное оружие на орбите совсем не обязательно должно быть представлено атомной бомбой. Лазерная установка для стрельбы по наземным целям в теории вполне может питаться от ядерного реактора / © Wikimedia Commons

Сходная ситуация — с постановкой помех со спутника с ядерным реактором. Энергия излучения убывает пропорционально квадрату расстояния от его источника. Можно помехами задавить связь беспилотника, который от вас в километре. Но аналогичная акция против спутника в тысяче километров от вас потребует в миллион раз большей энергии.

Нужный для подобной радиоэлектронной борьбы спутник с многомегаваттным реактором на борту, конечно, возможен. Но не нужен. Их много не сделаешь: система охлаждения реактора даже на сотни киловатт в космосе будет иметь размеры в десятки метров. То есть мы говорим о монстре во многие тонны.Намного проще вывести на орбиту антиспутниковую платформу, стреляющую шариками по 20 граммов, и не разорять себя усилиями по убийству недорогих спутников Starlink недешевыми ядерными боеголовками.

И все-таки: возможно ли осмысленное ядерное оружие в космосе?

Как ни странно, ответ на этот вопрос в целом положительный. Но только если мы поставим себе целью создать такие системы, о которых раньше особо не говорили.Например, можно заявить, что Starlink на Украине показал угрозу интересам безопасности нашей страны, мешая работе ее вооруженных сил. И объявить в связи с этим об экстренных усилиях по догону спутникового потенциала Соединенных Штатов.

Под этим соусом создать низкоорбитальные военные спутники с собственными серьезными двигателями, назвав их разведывательными (фактически это будут небольшие космические корабли без экипажа). Причем объяснить, что поскольку их у нас мало, для полетов на нужных нам маршрутах (над Вашингтоном и окрестностями) им нужна ядерная энергетическая установка (ведь постоянно корректировать орбиту тяжелого спутника энергозатратно). Когда на борту спутника целый реактор с системой охлаждения, там вполне можно спрятать и ядерный боезаряд с компактной тормозной ступенью.

Затем подобные космические дроны следует долго использовать для получения реальных снимков при пролете над американской территорией. И дать этим снимкам как бы утечь к западным разведкам, желательно с, так сказать, перебежчиками, чтобы во все это легче верили.

Спутники нужно выстроить в «поезд» (примерно на одной орбите, в цепочку, один за другим), мотивируя это необходимостью обеспечения постоянного наблюдения столичного региона США с низких орбит. Мол, у нас разрешение с высоких орбит плохое — электронику из стиральных машин вынимать тяжело. На Западе этому легко поверят, поскольку это соответствует тому образу русских, который там готовы принять.

Ну и, естественно, в начале конфликта такой спутник может отделить тормозную ступень с ядерной боевой частью, которая за несколько минут достигнет Пентагона с Белым домом и уничтожит их до посадки президента на борт №1 и до того, как Пентагон сможет субстантивно отреагировать на действия таких спутников. Чтобы тормозную ступень не перехватила ПРО, есть смысл использовать с ней боевую часть «Авангарда», благо она уже неплохо отработана и явно неперехыватываема существующими ПРО.«Периметра» в США нет, поэтому в теории такая схема имеет определенный военный смысл: удар выйдет действительно обезглавливающим. Если бы у нас было более абмициозное руководство в космической отрасли, можно было бы попробовать отработать и более эффективные схемы.

Скажем, аналогичные спутники, но уже с атомной тормозящей ступень, по образцу известного проекта «Орион». То есть перед сбросом сразу многих ядерных боеголовок одна из них отлетает слегка вперед по курсу спутника и взрывается там. Основная часть энергии взрыва приходится на покрытую графитом стальную плиту на амортизаторах, которая передает тормозящий импульс всему «автобусу» с боеголовкой. В этом случае с небольшими затратами массы можно затормозить спутник-«автобус» несущий хоть десятки или даже сотни боеголовок за раз.

В конце концов можно пойти и на давно предложенный американскими учеными «молоток Ивана». А именно: заявить о том, что Россия планирует отработать добычу полезных ископаемых с астероида (или просто исследовать его), отправить корабль с ядерной энергетической установкой к не самому большому металлическому астероиду и потом доставить его на околоземную орбиту (аналогичные планы были у NASA не так давно, в такое легко поверят).

Затем доставить астероид на орбиту, и в мирное время вести там показательную добычу иридия с платиной, жалуясь на ее убыточность, чтобы не вызывать подозрений (она действительно будет убыточной). А в военное время серия термоядерных взрывов позволит небольшом астероиду быстро сойти с орбиты над нужной точкой для нанесения обезглавливающего удара.

Концепция «молоток Ивана», возникла, как легко догадаться из названия, на Западе, в США в 1962 году. Разумеется, она не предполагает обрушения на Землю десятикилометрового астероида (сила взрыва равна 100 миллионов мегатонн) или даже километрового (1 миллион мегатонн). Но вот объект в десятки-сотни метров, да еще заходящий со стороны Солнца и на большой скорости, в теории вполне способен уничтожить Вашингтон сравнительно внезапно, как некогда внезапно взорвался метеороид над Челябинском / © Wikimedia Commons

Правда, вариант с «молотком Ивана» проблематичен потому, что существующие у «Роскосмоса» проекты ядерных установок слишком слабы для таких целей. Нужны совсем иные — так называемая ядерная соленоводная ракета Зубрина, о которой мы подробно писали здесь. Но заниматься такими проектами в «Роскосмосе» совсем некому — там пока еще не осознали даже необходимость экстренного копирования Starship. Между тем, соленоводная ракета Зубрина настолько же продвинутее Starship, насколько тот продвинутее Р-7 Королева: это просто три разные технологические эпохи. Что возвращает нас назад к вариантам с поездом «разведывательных» низкоорбитальных спутников с ядерными боеголовками.

Проблема этого замысла только одна: он не нужен. Типичная подлодки размером с «Варшавянку» (слишком маленькая и тихая для надежного перехвата любой мыслимой противолодочной обороной) вполне можно довести до того, чтобы с нее можно было запускать четыре «Циркона». Эти ракеты не перехватывает никакая ПРО, и в варианте с ядерной боевой частью она имеет дальность до 1500 километров при полетном времени в районе минуты на сто километров. Она может нанести точно такой же обезоруживающий удар, что и описанная орбитальная схема выше (с тысячи километров будет лететь 10 минут, а с 500 километров — много меньше). Только стоит при этом несопоставимо меньше. И, в отличие от спутника на орбите, никому не будет мозолить глаза и вызывать ненужные вопросы.

Очень похоже на то, что новые рассказы о размещении Россией ядерного оружия в космосе из той же серии, что и эта картинка. Ею ВВС США когда-то иллюстрировали советское оружие космического базирования, предназначенное как для ударов по Земле, так и для борьбы в космосе. Был только один нюанс: сам СССР ничего такого не планировал / © Wikimedia Commons

Более того: вынув с «Варшавянки» ее 18 торпед, можно поставить на нее уже два десятка «Цирконов». А учитывая низкую стоимость таких ПЛ, сделать их можно хоть три сотни — по цене всего одного «поезда» спутников с ядерным оружием на борту. Подобные лодки способны нанести обезглавливающий удар (за время, исключающего спуск в убежища) не только по Вашингтону, но и вообще по всем крупным американским городам. Причем дешево и скрытно.

Как учил классик, когда вы исключаете все невероятные варианты, вы автоматически приходите к самым вероятным. Исходя из изложенного выше можно предположить, что Россия не планирует размещать в космосе никакое ядерное оружие.

А вот к водной глади вокруг США стоило бы присмотреться.