Космонавты Кикина и Федяев могут не получить звание Героя России из-за полетов на Crew Dragon

Историк космонавтики Александр Железняков в интервью РИА Новости высказал предположение, что космонавтам Анне Кикиной и Андрею Федяеву, которые летали на орбиту на американском корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, могут не присвоить звание Героя России.

Crew Dragon готовится пристыковаться к МКС / © NASA

В качестве примера историк привел случаи, когда космонавтам, совершившим полеты на американских шаттлах, звание Героя России так и не было присвоено. Железняков упомянул космонавта Федора Юрчихина, который получил Героя России только после второго полета на отечественном корабле.

Напомним, Анна Кикина вернулась на Землю 12 марта 2023 года, а Андрей Федяев – 4 сентября. Однако говорить о том, что звание Героя России Кикина и Фадяев могут не получить, еще рано, ведь недавно Героя России присвоили Денису Матвееву и Сергею Корсакову, которые летали в космос в рамках экспедиции МКС-67 в 2022 году. К тому же российские космонавты Валерий Токарев и Сергей Трещев, в прошлом совершившие полеты на американских шаттлах, все же получили звание Героя России.