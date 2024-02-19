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Александр Речкин
Александр Речкин
9 минут назад
Рейтинг: +410
Посты: 1121

Космонавты Кикина и Федяев могут не получить звание Героя России из-за полетов на Crew Dragon

Историк космонавтики Александр Железняков в интервью РИА Новости высказал предположение, что космонавтам Анне Кикиной и Андрею Федяеву, которые летали на орбиту на американском корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, могут не присвоить звание Героя России.

Сообщество
# Анна Кикина
# космонавты
# космос
# Роскосмос
Crew Dragon готовится пристыковаться к МКС / © NASA
Crew Dragon готовится пристыковаться к МКС / © NASA

В качестве примера историк привел случаи, когда космонавтам, совершившим полеты на американских шаттлах, звание Героя России так и не было присвоено. Железняков упомянул космонавта Федора Юрчихина, который получил Героя России только после второго полета на отечественном корабле.

Напомним, Анна Кикина вернулась на Землю 12 марта 2023 года, а Андрей Федяев – 4 сентября. Однако говорить о том, что звание Героя России Кикина и Фадяев могут не получить, еще рано, ведь недавно Героя России присвоили Денису Матвееву и Сергею Корсакову, которые летали в космос в рамках экспедиции МКС-67 в 2022 году. К тому же российские космонавты Валерий Токарев и Сергей Трещев, в прошлом совершившие полеты на американских шаттлах, все же получили звание Героя России.

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Модест Измайлов
4 часа назад
Прикольный тут автор вопроса)) Омский государственный университет путей сообщения очень интересуется крупой для варки))

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Axmed Mamed
6 часов назад
Если пока нет данных о вреде, то это еще не означвет, что не вредно. Зачем стараетесь казаться умным?

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Андрей Папиш
8 часов назад
Pavel, благодарю за ценный комментарий, вы верно указали на ошибку

Биохимики вскрыли механизм устойчивости бактерий к антибиотикамБиохимики вскрыли механизм устойчивости бактерий к антибиотикам

Мохаммед Эмин Батыгов
12 часов назад
Так тут какая-то несостыковка, расстояние от Млечного Пути до Андромеды 2,5 млн световых лет, а оно ещё и сокращается, благодаря скорости 140 км/с как

Так будет выглядеть столкновение Млечного пути с галактикой АндромедыТак будет выглядеть столкновение Млечного пути с галактикой Андромеды

Boris Sapron
13 часов назад
Полеки те еще шлендры сами могли сделать.

В Польше нашли уникальный средневековый золотой перстеньВ Польше нашли уникальный средневековый золотой перстень

Sam Dowson
16 часов назад
Ни слова ни о сердечной мышце, ни о гладких) И нет понятия "мышечная система", есть опорно-двигательная.

Как появляются новые мышцы или группы мышц в телах позвоночных? Или все строится на «изначальной мышечной системе»?Как появляются новые мышцы или группы мышц в телах позвоночных? Или все строится на «изначальной мышечной системе»?

Sam Dowson
17 часов назад
"Биохимики увидели, что форма ибоксамицина позволяет ему проникать в щель сайта связывания." - это ненадолго. Просто патогенные бактерии

Биохимики вскрыли механизм устойчивости бактерий к антибиотикамБиохимики вскрыли механизм устойчивости бактерий к антибиотикам

Pavel Kutuzov
18 часов назад
Автор заметки не имеет ни малейшего представления ни об антибиотиках, ни о механизмах резистентности. Утверждение "Лекарства, предназначенные для

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Karl Ruprecht
23 часа назад
Распылитель прицепить и укронациков из батальёна Навоз травить сверху самое то 👍

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Михаил Орлов
1 день назад
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Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Михаил Орлов
1 день назад
Александр, не знаю насчет гормонального эффекта, но пластификаторы это всякие сложные эфиры которые, к счастью, быстро разрушатся в микропластике.

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Гена Пастухов
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