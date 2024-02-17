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Тяжелый транспортный российский беспилотник «Партизан» совершил первый полет

Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина 16 февраля 2024 года провели первые летные испытания демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки «Партизан».

Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» / © СибНИА

Первый полет «Партизана» прошел в пилотируемом режиме для обеспечения безопасности и снятия полетных данных.

Он длился 20 минут, высота составила 200 метров при скоростях от 50 до 200 километров в час.

Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» / © СибНИА

Грузоподъемность БПЛА должна достигать тонны, а дальность полета — тысячи километров.

Благодаря дополнительным винтам «Партизан» может взлетать и садиться на площадку размером всего 50 на 50 метров как в пилотируемом, так и беспилотном режиме.



Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» / © СибНИА