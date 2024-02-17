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Тяжелый транспортный российский беспилотник «Партизан» совершил первый полет
Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина 16 февраля 2024 года провели первые летные испытания демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки «Партизан».
Первый полет «Партизана» прошел в пилотируемом режиме для обеспечения безопасности и снятия полетных данных.
Он длился 20 минут, высота составила 200 метров при скоростях от 50 до 200 километров в час.
Грузоподъемность БПЛА должна достигать тонны, а дальность полета — тысячи километров.
Благодаря дополнительным винтам «Партизан» может взлетать и садиться на площадку размером всего 50 на 50 метров как в пилотируемом, так и беспилотном режиме.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
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Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
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