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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
1 час назад
Рейтинг: +498
Посты: 1113

Тяжелый транспортный российский беспилотник «Партизан» совершил первый полет

Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина 16 февраля 2024 года провели первые летные испытания демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки «Партизан».

Сообщество
# беспилотники
# Россия
# технологии
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» / © СибНИА
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» / © СибНИА

Первый полет «Партизана» прошел в пилотируемом режиме для обеспечения безопасности и снятия полетных данных.

Он длился 20 минут, высота составила 200 метров при скоростях от 50 до 200 километров в час.

Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» / © СибНИА
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» / © СибНИА

Грузоподъемность БПЛА должна достигать тонны, а дальность полета — тысячи километров.

Благодаря дополнительным винтам «Партизан» может взлетать и садиться на площадку размером всего 50 на 50 метров как в пилотируемом, так и беспилотном режиме.

Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» / © СибНИА
Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» / © СибНИА

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Комментарии

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1 Комментарий

Victor Rubinov
Victor Rubinov
2 минуты назад
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0
+
новичок с него можно хорошо распылять, навальных пачками отравлять
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