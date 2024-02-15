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У марсохода Perseverance возникли проблемы с научным оборудованием
Научный инструмент под названием «Шерлок» (SHERLOC), который размещен на конце роботизированной руки марсохода Perseverance, начал работать со сбоями.
«Шерлок», созданный в Лаборатории реактивного движения NASA, нужен для изучения марсианских пород и поиска органических соединений и минералов, которые были изменены водой и могут содержать признаки древней внеземной жизни. Когда Perseverance находит интересный камень на Марсе, он сканирует его с помощью лазера прибора «Шерлок», а затем делает снимок крупным планом с помощью прибора «Ватсон» (WATSON).
Информация и изображения, полученные инженерами, показали, что из двух крышек прибора «Шерлок», которые мешают пыли накапливаться на камерах инструмента, одна частично открыта. В таком положении крышка мешает операциям, поскольку Perseverance не может использовать лазер на и не может собирать данные спектроскопии.
Инженеры пытаются выяснить, в чем причина неисправности и почему крышка остается частично открытой. Для этого специалисты посылали на прибор команды, которые изменяют количество подаваемой на него энергии.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
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Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Международная группа физиков сопоставила результаты исследований сверхновых и килоновых с наблюдениями телескопа «Джеймс Уэбб» и пришла к выводу, что самые тяжелые химические элементы, необходимые для нашей жизнедеятельности, сформировались во время астрономических событий, которыми «управляют» гравитационные волны.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
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