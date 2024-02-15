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У марсохода Perseverance возникли проблемы с научным оборудованием

Научный инструмент под названием «Шерлок» (SHERLOC), который размещен на конце роботизированной руки марсохода Perseverance, начал работать со сбоями.

Инструмент «Шерлок» на конце манипулятора марсохода Perseverance / © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

«Шерлок», созданный в Лаборатории реактивного движения NASA, нужен для изучения марсианских пород и поиска органических соединений и минералов, которые были изменены водой и могут содержать признаки древней внеземной жизни. Когда Perseverance находит интересный камень на Марсе, он сканирует его с помощью лазера прибора «Шерлок», а затем делает снимок крупным планом с помощью прибора «Ватсон» (WATSON).

Информация и изображения, полученные инженерами, показали, что из двух крышек прибора «Шерлок», которые мешают пыли накапливаться на камерах инструмента, одна частично открыта. В таком положении крышка мешает операциям, поскольку Perseverance не может использовать лазер на и не может собирать данные спектроскопии.

Инженеры пытаются выяснить, в чем причина неисправности и почему крышка остается частично открытой. Для этого специалисты посылали на прибор команды, которые изменяют количество подаваемой на него энергии.