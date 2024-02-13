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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
4 часа назад
Рейтинг: +495
Посты: 1109

Американский стартап собрался добывать гелий-3 на Луне

Экс-руководители космической компании Blue Origin решили заняться коммерческой деятельностью по добыче редкого изотопа гелия — гелия-3 (He-3) — из лунного реголита и создали стартап Interlune.

Сообщество
# Interlune
# космос
# Луна
# технологии
Концепт добычи гелия-3 из лунного реголита / © Interlune
Концепт добычи гелия-3 из лунного реголита / © Interlune

По данным издания TechCrunch, Interlune уже привлекла 15,5 миллиона долларов на разработку оборудования для добычи гелия-3 на Луне. Однако конкретная информация о методах добычи и технологиях, которые планируют использовать, держат в секрете.

Interlune собирается продемонстрировать свои наработки не ранее 2026 года и запустить пилотный проект по добыче этого изотопа гелия в 2028 году. 

Концепт лунной базы по добыче гелия-3 / © Interlune
Концепт лунной базы по добыче гелия-3 / © Interlune

Предполагается, что в будущем гелий-3 будут активно использовать в квантовых компьютерах, термоядерных реакторах, а также в качестве космического топлива.

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