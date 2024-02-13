Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Американский стартап собрался добывать гелий-3 на Луне
Экс-руководители космической компании Blue Origin решили заняться коммерческой деятельностью по добыче редкого изотопа гелия — гелия-3 (He-3) — из лунного реголита и создали стартап Interlune.
По данным издания TechCrunch, Interlune уже привлекла 15,5 миллиона долларов на разработку оборудования для добычи гелия-3 на Луне. Однако конкретная информация о методах добычи и технологиях, которые планируют использовать, держат в секрете.
Interlune собирается продемонстрировать свои наработки не ранее 2026 года и запустить пилотный проект по добыче этого изотопа гелия в 2028 году.
Предполагается, что в будущем гелий-3 будут активно использовать в квантовых компьютерах, термоядерных реакторах, а также в качестве космического топлива.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Согласно данным с шести континентов, крупные травоядные животные создали ключевые условия для глобального биооразнообразия, изменяя все — от почв и растительности до экологических ниш более мелких животных.
Ученые с помощью околомарсианских спутников исследовали морфологическое и минералогическое строение высокогорных территорий и низин в южном полушарии Красной планеты — марсианских областей Эридания, Киммерия и Сиренум. Открытия оказались достаточно неожиданными.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Австралийские ученые смоделировали тектоническую историю Земли почти за миллиард лет и выяснили, что причиной глобального похолодания, которое превратило нашу планету в один большой ледяной щит, стала низкая концентрация углекислого газа.
Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нобелевская премия по химии – 2018 присуждена за использование силы эволюции
10 самых известных ученых России
Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев — о старении орфанных болезней, поддержке от профессионалов и российских фармацевтических прорывах
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии