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«Голый» Tesla Optimus отправился на прогулку

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Х новый видеоролик, на котором человекоподобный робот Optimus без внешних панелей гуляет по цеху.

Коллаж с изображение робота Optimus и Илона Маска / © Elon Musk / Reuters

«Иду гулять с Оптимусом», — написал Маск под видео.

На кадрах показано, как робот медленно идет из одного конца цеха в другой. Несколько человек при этом наблюдают за его движениями.

© Timeline.

Ранее Илон Маск согласился с прогнозом, сделанным Дэвидом Хольцем, что через 20 лет на Земле будет миллиард человекоподобных роботов.