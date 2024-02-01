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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +229
Посты: 288

В Марокко обнаружили отпечатки босых ног возрастом 90 тысяч лет 

На пляже в Марокко французские геологи нашли две цепочки из 85 следов человеческих ног возрастом 90 тысяч лет. Эти хорошо сохранившиеся отпечатки — одни из самых древних и единственные в своем роде, обнаруженные на территории Северной Африки и Южного Средиземноморья.

Сообщество
# археология
# история
Исследователи обнаружили 85 следов, оставленных людьми десятки тысяч лет назад на пляже в Марокко / © M. Sedrati, et al
Исследователи обнаружили 85 следов, оставленных людьми десятки тысяч лет назад на пляже в Марокко / © M. Sedrati, et al

Исследование показало, что 85 отпечатков ног оставила группа из пяти представителей Homo sapiens. С помощью анализа кристаллов кварца, который составляет большую часть песка на пляже, ученые выяснили, что группа людей гуляла по пляжу примерно 90 тысяч лет назад, во время позднего плейстоцена или последнего ледникового периода, который закончился примерно 11 700 лет назад.

Основываясь на размере углублений отпечатков и их размере, ученые смогли определить приблизительный возраст людей, которые их составили. Анализ показал, что перемещались как взрослые, так и подростки с детьми.

Исследователи объяснили превосходную сохранность следов тем, что песчаная отмель, по которой прошли древние люди во время отлива, расположена на скалистой платформе, покрытой глинистыми отложениями. Отпечатки остались на глине, а затем их быстро «похоронили» приливные волны, занеся песком.

Оригинал исследования опубликован в журнале Scientific Reports.

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Вспышка... На Солнце... Аххаха, Роскомнадзор, завязывай а...))) (

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