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SpaceX впервые отправила грузовой корабль Cygnus к МКС, установив новый рекорд по числу запусков

Космическая компания Илона Маска установила новый рекорд по количеству запусков за календарный месяц — десять, — впервые отправив грузовой корабль Cygnus к МКС.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Cygnus стартует к МКС / © SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 30 января, в 20:07 по московскому времени, запустила грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде к Международной космической станции.

Первая ступень вернулась на Землю, как и планировалось, сев на мысе Канаверал примерно через восемь минут после запуска. По данным SpaceX, это были 10-е по счету старт и посадка этой конкретной ступени ракеты-носителя.

Возвращение первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 / © SpaceX

Грузовой корабль Cygnus миссии NG-20 отделился от второй ступени ракеты Falcon 9 и начал самостоятельное путешествие к МКС.

© VideoFromSpace

Прибытие корабля на космическую станцию ожидается 1 февраля, в 12:15 по московскому времени. Cygnus будет захвачен роботизированным манипулятором Canadarm2, а затем пристыкуется к модулю Unity.