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ESA одобрило строительство самого большого детектора гравитационных волн

Европейское космическое агентство 25 января приняло решение построить космическую антенну лазерного интерферометра (LISA), которая будет исследовать одно из самых загадочных явлений Вселенной — гравитационные волны. В организации считают, что технологии уже достаточно развиты для такого проекта.

Проект LISA / © ESA

Проект будет включать три космических аппарата, расположенных в виде равностороннего треугольника с длиной сторон полтора миллионов километров каждая.

Запуск LISA запланирован на 2035 год, а работы по созданию аппаратов начнутся в январе 2025-го.

Спектр гравитационных волн / © ESA