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Milrem Robotics представила робота THeMIS, который будет стрелять боевыми дронами

Ведущий европейский разработчик робототехники и автономных систем Milrem Robotics на Международной выставке и конференции беспилотных систем UMEX 2024 в Абу-Даби (ОАЭ) представил последнюю версию беспилотной роботизированной платформы THeMIS, вооруженной барражирующими боеприпасами EDGE Hunter SP.

Беспилотная роботизированная платформа THeMIS / © Н. Новичков

Беспилотное транспортное средство оборудовано двумя контейнерами, в каждом из которых размещается по семь барражирующих боеприпасов. Ударные дроны Hunter SP могут нести полезную нагрузку массой 700 граммов и летать на высоте примерно 500 метров над землей, развивая крейсерскую скорость около 90 километров в час.

Последняя модель беспилотной роботизированной платформы THeMIS получила аккумуляторы, которые обеспечивают ей автономную работу до 15 часов. Робот может двигаться с максимальной скоростью в 20 километров в час и дополнительно оснащен бензиновым мотором. Если же он передвигается исключительно благодаря электродвигателю, автономность составляет полтора часа.