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Илон Маск боится конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что китайцы создают самые конкурентоспособные электромобили, способные «уничтожить» западных автопроизводителей, если не помешают пошлины и другие барьеры в сфере торговли.

Илон Маск / © Getty Images

Маск во время выступления в Сан-Франциско отметил, что пока не видит возможности сотрудничества Tesla с компаниями из КНР, но готов допустить китайские электромобили к сети зарядных станций Supercharger.

Похоже, опасения миллиардера небеспочвенны. В четвертом квартале 2023 года китайская компания BYD Auto уже обошла Tesla и стала крупнейшим производителем электромобилей в мире.