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В ОАЭ показали «антидрон» Karma

Компания Wedrones на Международной выставке и конференции беспилотных систем UMEX 2024 в Абу-Даби (ОАЭ) представила модель беспилотного летательного аппарата Karma, который предназначен для борьбы с дронами-камикадзе.

Модель «антидрона» Karma / © N. Novichkov

Модель дрона-истребителя Karma, представленная на выставке, имеет авиационную аэродинамическую схему с прямым трапециевидным крылом с обтекателем на стыке крыла и фюзеляжа. Хвостовое оперение в форме перевернутой буквы V установлено на двух хвостовых балках.

БПЛА полностью выполнен из композиционных материалов и оснащен поршневым бензиновым двигателем с двухлопастным толкающим винтом, расположенным в хвостовой части фюзеляжа.

Скорость Karma, по данным разработчиков, составляет 250 километров в час, максимальная высота полета — пять километров, дальность связи — 100 километров, а продолжительность полета — два часа. Karma взлетает с катапульты и приземляется на шасси.