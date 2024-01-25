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В Сербии нашли остатки древнеримской триумфальной арки императора Каракаллы

Сербские археологи раскопали древнеримскую триумфальную арку, датируемую III веком, в римском городе Виминациум в 70 километрах к востоку от Белграда.

Раскопки Виминациума / © Serbia Archaeological Institute

Древний город и столица римской провинции Мезия Виминациум (Viminatium) находился недалеко от современного города Костолац. В римский период это был крупный мегаполис, где квартировался воинский гарнизон.

Раскопки Виминациума / © Serbia Archaeological Institute

Как сообщил Arkeonews, археологи по главе с профессором Миомиром Корачем (Miomir Korac) обнаружили триумфальную арку на главной улице Виминациума. Ее возвели в честь императора Каракаллы, о чем ученым поведала надпись на мраморной плите, найденной во время раскопок.

Раскопки Виминациума / © Serbia Archaeological Institute

«Это первая подобная триумфальная арка в этой местности. <…> Ее можно датировать первыми десятилетиями III века нашей эры», — рассказал Корач.

Раскопки Виминациума / © Serbia Archaeological Institute