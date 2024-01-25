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В Сербии нашли остатки древнеримской триумфальной арки императора Каракаллы
Сербские археологи раскопали древнеримскую триумфальную арку, датируемую III веком, в римском городе Виминациум в 70 километрах к востоку от Белграда.
Древний город и столица римской провинции Мезия Виминациум (Viminatium) находился недалеко от современного города Костолац. В римский период это был крупный мегаполис, где квартировался воинский гарнизон.
Как сообщил Arkeonews, археологи по главе с профессором Миомиром Корачем (Miomir Korac) обнаружили триумфальную арку на главной улице Виминациума. Ее возвели в честь императора Каракаллы, о чем ученым поведала надпись на мраморной плите, найденной во время раскопок.
«Это первая подобная триумфальная арка в этой местности. <…> Ее можно датировать первыми десятилетиями III века нашей эры», — рассказал Корач.
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В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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