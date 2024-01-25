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Эйфелева башня горит: пользователей Сети обманул ролик, сгенерированный ИИ
В Сети завирусились фотографии и видео с горящей Эйфелевой башней в Париже. Они собрали миллионы просмотров, однако, как оказалось, это фейк, созданный с помощью генеративного искусственного интеллекта Midjourney V6.
Видео и снимки с «горящей» Эйфелевой башней легко проверить: достаточно зайти на сайт с прямой трансляцией с камеры, которая показывает главную достопримечательность столицы Франции.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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