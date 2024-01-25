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NASA отправит в космос аппарат для сбора частиц и пыли

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США в 2025 году собирается запустить в космос зонд Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP), который будет изучать частицы космической пыли. Старт миссии запланирован на май.

Зонд IMAP / © NASA

Зонд IMAP, на борту которого будут десять научных приборов, расположится в точке Лагранжа L1 системы Земля — Солнце. Его главной задачей станет изучение гелиосферы, а также захват и анализ крошечных частиц пыли из космоса, которые преодолевают сопротивление солнечного ветра и проникают сквозь гелиосферу в Солнечную систему.

Исследователи считают, что IMAP поможет изучить химический состав ранней Солнечной системы и уловить частицы пыли, которые родились вблизи других звезд.