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Видео: испытания двигателя RS-25 для сверхтяжелой ракеты SLS
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США провело новое испытание двигателя RS-25 системы космического запуска (Space Launch System, SLS). Это был второй тест RS-25 в 2024 году, он продлился примерно восемь минут (500 секунд).
По информации NASA, серия из 12 испытаний предназначена для подготовки к миссии «Артемида V», которая может отправиться на Луну в 2029 году и предполагает посадку на нее.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Астрономы впервые получили и изучили спектр чрезвычайно яркой галактики в молодой Вселенной — объекта GN-z11, который долгое время оставался самой древней галактикой. Теперь ученые подтвердили, что в ее центре находится сверхмассивная черная дыра — пока что древнейшая из обнаруженных во время наблюдений.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
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Вымирающие растения
Дети-маугли
Отец дьявола: Алоиз Гитлер
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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