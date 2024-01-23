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Ложноскорпион прокатился верхом на скорпионе
Исследователи из Еврейского и Хайфского университетов задокументировали случай форезии (расселение организма за счет его переноса другим) у ложноскорпиона, который перемещался на спине скорпиона.
Форезия — распространенный тип поведения у ложноскорпионов (или псевдоскорпионов). Она предполагает прикрепление этих мелких паукообразных к хозяевам, например млекопитающим, птицам, различным насекомым и другим паукообразным, для перемещения. Конечная цель — поиск муравьев-жнецов, служащих пищей для членистоногих.
Студент лаборатории профессора Эрана Гефена из Хайфского университета в течение семи лет проводил исследования, в том числе полевые, в восточной части Израиля. Удалось задокументировать более 1000 случаев наблюдений скорпионов Birulatus israelensis, но лишь в двух из них ложноскорпионы Nannowithius wahrmani перемещалось на спине скорпиона.
Исследование опубликовано в журнале Arachnologische Mitteilungen: Arachnology Letters .
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.
В прошлом году произошла успешная демонстрация американской стратегии оперативного замещения поврежденных спутников на орбите. Частная космическая компания Firefly Aerospace запустила миссию Victus Nox, показав, что США способны вывести полезную нагрузку менее чем за 60 часов с момента возникновения необходимости. Но на большом масштабе таких действий в ответ на реальную угрозу потери спутника, скорее всего, будет недостаточно. Поэтому американские Космические силы рассматривают комплекс мер реагирования.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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