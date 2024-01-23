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Ложноскорпион прокатился верхом на скорпионе

Исследователи из Еврейского и Хайфского университетов задокументировали случай форезии (расселение организма за счет его переноса другим) у ложноскорпиона, который перемещался на спине скорпиона.

Псевдоскорпион перемещается на спине скорпиона / © S. Aharon, from Arachnologische Mitteilungen: Arachnology Letters (2024)

Форезия — распространенный тип поведения у ложноскорпионов (или псевдоскорпионов). Она предполагает прикрепление этих мелких паукообразных к хозяевам, например млекопитающим, птицам, различным насекомым и другим паукообразным, для перемещения. Конечная цель — поиск муравьев-жнецов, служащих пищей для членистоногих.

Студент лаборатории профессора Эрана Гефена из Хайфского университета в течение семи лет проводил исследования, в том числе полевые, в восточной части Израиля. Удалось задокументировать более 1000 случаев наблюдений скорпионов Birulatus israelensis, но лишь в двух из них ложноскорпионы Nannowithius wahrmani перемещалось на спине скорпиона.

Исследование опубликовано в журнале Arachnologische Mitteilungen: Arachnology Letters .



Псевдоскорпион Nannowithius wahrmani / © S. Warburg, from Arachnologische Mitteilungen: Arachnology Letters (2024)