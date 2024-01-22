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«Хаббл» запечатлел взаимодействующие галактики, похожие на пингвина и его яйцо
Специалисты NASA представили изображение пары галактик, которые находятся на расстоянии 23 миллионов световых лет от Земли и сливаются в один объект, напоминая пингвина и его яйцо.
Изображение, опубликованное NASA, получили в результате работы космических аппаратов «Хаббл» и «Спитцер». На нем — объект Arp 142, который имеет удивительное сходство с пингвином.
«Пингвин» — эллиптическая галактика NGC 2936 — взаимодействует с «яйцом» — NGC 2937.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
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Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
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Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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