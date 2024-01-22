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NASA восстановило связь с марсианским вертолетом Ingenuity после ее неожиданного обрыва

Лаборатория реактивного движения NASA сообщила в социальной сети Х, что связь с дроном вертолетного типа Ingenuity прекратилась 18 января 2024 года, по завершении его 72-го планового полета.

Ingenuity / © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

Во время 72-го полета аппарат NASA успешно поднялся на высоту 12 метров, однако во время запланированного снижения связь между вертолетом и марсоходом прервалась еще до посадки дрона.

Спустя некоторое время инженерам Лаборатории реактивного движения удалось восстановить связь с вертолетом, дав команду марсоходу Perseverance (играет роль ретранслятора между вертолетом и Землей) проводить длительные сеансы прослушивания для получения сигнала от Ingenuity, чтобы понять причину внезапной потери связи.

Это не первый случай, когда Ingenuity теряет связь с Землей. Во время 52-го полета дрон потерял связь с Perseverance, поскольку между местом посадки Ingenuity и ровером находился холм, заблокировавший процесс коммуникации между аппаратами.