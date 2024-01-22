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NASA восстановило связь с марсианским вертолетом Ingenuity после ее неожиданного обрыва
Лаборатория реактивного движения NASA сообщила в социальной сети Х, что связь с дроном вертолетного типа Ingenuity прекратилась 18 января 2024 года, по завершении его 72-го планового полета.
Во время 72-го полета аппарат NASA успешно поднялся на высоту 12 метров, однако во время запланированного снижения связь между вертолетом и марсоходом прервалась еще до посадки дрона.
Спустя некоторое время инженерам Лаборатории реактивного движения удалось восстановить связь с вертолетом, дав команду марсоходу Perseverance (играет роль ретранслятора между вертолетом и Землей) проводить длительные сеансы прослушивания для получения сигнала от Ingenuity, чтобы понять причину внезапной потери связи.
Это не первый случай, когда Ingenuity теряет связь с Землей. Во время 52-го полета дрон потерял связь с Perseverance, поскольку между местом посадки Ingenuity и ровером находился холм, заблокировавший процесс коммуникации между аппаратами.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
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Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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