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КНДР испытала новую версию подводной системы ядерного оружия
Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР утром 19 января провел в акватории Японского моря испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23» («Цунами»), которая находится в разработке. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны.
Таким образом руководство Северной Кореи выразило протест из-за совместных военных учений Южной Кореи, Соединенных Штатов Америки и Японии. Фотографий или подробностей об испытаниях нет.
Ранее КНДР проводила испытания системы «Хэиль» и «Хэиль-2», которая представляет собой беспилотный ядерный подводный аппарат.
По итогам тестов «Хэиля-2» в апреле 2023-го северокорейские СМИ сообщили, что беспилотник преодолел расстояние в тысячу километров почти за три дня. Версию системы «Хэиль» представили на военном параде КНДР в июле прошлого года.
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