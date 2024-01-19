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Николай Головин
Николай Головин
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Посты: 198

КНДР испытала новую версию подводной системы ядерного оружия

Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР утром 19 января провел в акватории Японского моря испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23» («Цунами»), которая находится в разработке. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны.

Сообщество
# беспилотники
# КНДР
# оружие
# технологии
Аппарат «Хэиль-2» / © KCTV
Аппарат «Хэиль-2» / © KCTV

Таким образом руководство Северной Кореи выразило протест из-за совместных военных учений Южной Кореи, Соединенных Штатов Америки и Японии. Фотографий или подробностей об испытаниях нет.

 Испытания ядерного беспилотника «Хэиль-1» в марте 2023 года / © KCTV
 Испытания ядерного беспилотника «Хэиль-1» в марте 2023 года / © KCTV

Ранее КНДР проводила испытания системы «Хэиль» и «Хэиль-2», которая представляет собой беспилотный ядерный подводный аппарат.

По итогам тестов «Хэиля-2» в апреле 2023-го северокорейские СМИ сообщили, что беспилотник преодолел расстояние в тысячу километров почти за три дня. Версию системы «Хэиль» представили на военном параде КНДР в июле прошлого года.

 Подводные беспилотники системы «Хэиль» на военном параде / © KCNA
 Подводные беспилотники системы «Хэиль» на военном параде / © KCNA
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Сергий Акулов
4 часа назад
А после этого всего. Англо-саксы заявят на весь мир что они "самые - самые" крутые во вселенной.Самое интересное люди поверят этому,и будут везде

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star TrekМарсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star Trek

Андрей Иванчук
7 часов назад
White_Shadow, а ещё люди тупее, глупее и безграмотнее становятся. Я столько орфографических ошибок в одном предложении ни разу не видел.🤦🏻😂

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star TrekМарсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star Trek

Aлек сей Нии_pet
8 часов назад
Точёный, запутался? ; они ведь могут "лететь" и до половины скорости света,такие скоростные звёзды, выброшенные "пращей" двойныхсистем во

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
Имхо, технологии ssd не хватает простой опции: "автоматически обновлять" (autorefresh) скажем, вместе с галочкой только чтение в свойствах файлов и целых

Создан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 летСоздан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 лет

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
Малахов, подробности в студию! видеозаписи

Создан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 летСоздан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 лет

Masyanya Masyanya
9 часов назад
Affidavit Donda, именно поэтому во многих городах и между маленькими городами и селами в Европе есть велодорожки или велополосы

Поездки на велосипеде до работы укрепили психическое здоровьеПоездки на велосипеде до работы укрепили психическое здоровье

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Марк Абрамов, ну хоть не рот в говне, как у любителей Тарковского

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11 часов назад
Александр Березин, Ну и по остальным моментам в статье: С химсоставом Земли Луна имела бы более низкую плотность, чем Земля, благодаря ослаблению

Метеорит с Луны нанес удар по гипотезе ТейиМетеорит с Луны нанес удар по гипотезе Тейи

Иван Лавренов
11 часов назад
Александр Березин, В общем, с учетом статьи в Nature, немного меняю свою точку зрения - вполне возможен и сценарий вроде экстремального разгона

Метеорит с Луны нанес удар по гипотезе ТейиМетеорит с Луны нанес удар по гипотезе Тейи

Иван Лавренов
11 часов назад
Александр Березин, Прочитал, вникнул. Сначала про ключевой момент с разгоном частиц диска проградой частью выбросов, рис.1 из статьи Горькавого. У

Метеорит с Луны нанес удар по гипотезе ТейиМетеорит с Луны нанес удар по гипотезе Тейи

Влада Ковшова
11 часов назад
Я бы посмотрела)

Нейросеть показала, каким был бы сериал «Рик и Морти» от Андрея Тарковского Нейросеть показала, каким был бы сериал «Рик и Морти» от Андрея Тарковского 

Марк Абрамов
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