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NASA выбрало проект аппарата для исследования Венеры

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США в рамках программы Innovative Advanced Concepts выбрало проект аппарата для миссии на Венеру.

Графическое изображение возвращения образца грунта с поверхности Венеры / © Geoffrey Landis

Одно из интересных предложений принадлежит аэрокосмическому инженеру Джеффри Лэндису (Geoffrey Landis): он представил концепт дрона самолетного типа, работающего на солнечной энергии.

Размах крыльев дрона составит девять метров, длина — семь метров. Предполагается, что его доставят на Венеру в сложенном виде, где на высоте 60-100 километров над поверхностью планеты аппарат примет нужную форму и сможет парить, получая энергию Солнца, в течение 50 дней.

Дрон также получит образцы из атмосферы Венеры, которые, возможно, разрешат споры о жизни в облаках этой планеты.