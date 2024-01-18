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Илон Маск признал, что робот Tesla Optimus не способен самостоятельно складывать одежду

На днях основатель компании Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети X ролик, на котором робот-гуманоид Optimus проворно складывал рубашку. Многие зрители были поражены способностями робота, однако все оказалось не так, как на видео.

Робот-гуманоид Optimus складывает рубашку / © Elon Musk

Пользователь соцсети Х под ником TeslaLisa выявил подвох. На видео Optimus достает из корзины рубашку и складывает ее на столе так же умело, как это делает человек. Внимательный зритель заметил, что устройством управляет человек, то есть робота нельзя считать автономным.

Пользователь спросил у Маска в комментариях, правда ли, что андроид автономен, или им все же управляют, указав на то, что оператор, снимавший Optimus, странно двигает одной рукой.

Бизнесмен ответил через несколько минут: он признался, что Optimus на самом деле не может складывать одежду самостоятельно, но заверил, что в будущем такая задача будет роботу под силу.