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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +496
Посты: 1319

Робот Tesla научился складывать одежду

Компания Tesla не раз сообщала, что ее робот-гуманоид Optimus будет помогать производить электромобили, однако пока инженеры научили робота складывать одежду.

Сообщество
# Tesla
# Роботы
# технологии
Робот-гуманоид Optimus складывает рубашку / © Elon Musk
Робот-гуманоид Optimus складывает рубашку / © Elon Musk

Основатель компании Tesla Илон Маск в социальной сети Х поделился новым видео, на котором робот Optimus Gen 2 складывает рубашку.

© DPCcars 
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