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На борту американского аппарата Peregrine «проснулся» луноход
Частная космическая компания Astrobotic — разработчик Peregrine сообщила, что успешно активировала и получила данные от 10 аппаратов, которые находятся на борту посадочного модуля.
Среди полезной нагрузки посадочного модуля — луноход Iris Университета Карнеги — Меллона, который отправил из космоса сообщение «Привет, Земля!», а также детектор радиации M-42 немецкой разработки, американские детекторы NSS (Neutron Spectrometer System), LETS (Linear Energy Transfer Spectrometer), PITMS (Peregrine Ion Trap Mass Spectro) и датчик автономной посадки Optical Precision Autonomous Landing компании Astrobotic.
Хотя Peregrine не сможет мягко сесть на поверхность Луны, а сейчас он вообще направляется к Земле, Astrobotic и поставщики полезной нагрузки собирают данные, которые хотят использовать в будущих миссиях.
В ближайшие дни посадочный модуль прекратит существование. По расчетам, 18 января Peregrine войдет в земную атмосферу. Скорее всего, это произойдет в районе Большого барьерного рифа.
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