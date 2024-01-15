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Олег Гончар
Олег Гончар
2 минуты назад
Рейтинг: +493
Посты: 1318

На борту американского аппарата Peregrine «проснулся» луноход

Частная космическая компания Astrobotic — разработчик Peregrine сообщила, что успешно активировала и получила данные от 10 аппаратов, которые находятся на борту посадочного модуля.

Сообщество
# Astrobotic
# Peregrine
# космос
# Луна
Луноход Iris «проснулся» на борту Peregrine / © Astrobotic
Луноход Iris «проснулся» на борту Peregrine / © Astrobotic

Среди полезной нагрузки посадочного модуля — луноход Iris Университета Карнеги — Меллона, который отправил из космоса сообщение «Привет, Земля!», а также детектор радиации M-42 немецкой разработки, американские детекторы NSS (Neutron Spectrometer System), LETS (Linear Energy Transfer Spectrometer), PITMS (Peregrine Ion Trap Mass Spectro) и датчик автономной посадки Optical Precision Autonomous Landing компании Astrobotic.

Хотя Peregrine не сможет мягко сесть на поверхность Луны, а сейчас он вообще направляется к Земле, Astrobotic и поставщики полезной нагрузки собирают данные, которые хотят использовать в будущих миссиях. 

В ближайшие дни посадочный модуль прекратит существование. По расчетам, 18 января Peregrine войдет в земную атмосферу. Скорее всего, это произойдет в районе Большого барьерного рифа.

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