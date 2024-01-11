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«Камера тысячелетия» позволит людям будущего заглянуть в прошлое

Как выглядел участок земли, на котором вы сейчас находитесь, 1000 лет назад? Ответить не так просто. А в 3023 году, люди, возможно, смогут узнать это благодаря художественно-научному проекту под названием «Камера тысячелетия».

«Камера тысячелетия» в Аризоне / © Chris Richards, University Communications

Изобретатель Джонатан Китс из Колледжа изящных искусств Университета Аризоны установил необычную камеру, которая сможет сделать фотографию с выдержкой в ​​тысячу лет, на вершине холма Тумамок в Тусоне (США). Цель — запечатлеть действительность для следующих поколений.

В камере Китса есть небольшое отверстие в тонком листе 24-каратного золота, через которое проникает свет, проходящий сквозь крошечный медный цилиндр, установленный на стальном стержне. Поверхность внутри камеры покрыта множеством слоев розовой марены — пигмента масляной краски.

В течение 1000 лет солнечный свет, отражающийся от ландшафта Тусона, будет постепенно влиять на светочувствительную поверхность внутри камеры. Эта расширенная экспозиция позволит запечатлеть изменения в ландшафте Тусона.