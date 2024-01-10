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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +351
Посты: 616

Создатели приложения для изучения языков Duolingo увольняют переводчиков в пользу ИИ

Компания, владеющая приложением для изучения языков Duolingo, в прошлом месяце сократила 10 процентов штата переводчиков на фоне стремления интегрировать генеративный искусственный интеллект в свои услуги.

Сообщество
# ИИ
# технологии
Логотип приложения для изучения языков Duolingo / © Duolingo
Логотип приложения для изучения языков Duolingo / © Duolingo

Представитель Duolingo подтвердил агентству Bloomberg информацию о сокращении сотрудников в декабре 2023 года, заявив, что Duolingo «просто больше не [нуждается] в таком большом количестве людей для выполнения этой работы».

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# ULA
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# астрономия
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# машинное обучение
# Рафаэль
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Дмитрий GF
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