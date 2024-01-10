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Создатели приложения для изучения языков Duolingo увольняют переводчиков в пользу ИИ
Компания, владеющая приложением для изучения языков Duolingo, в прошлом месяце сократила 10 процентов штата переводчиков на фоне стремления интегрировать генеративный искусственный интеллект в свои услуги.
Представитель Duolingo подтвердил агентству Bloomberg информацию о сокращении сотрудников в декабре 2023 года, заявив, что Duolingo «просто больше не [нуждается] в таком большом количестве людей для выполнения этой работы».
Летом 2023 года астрономы впервые засекли плазменные потоки в магнитосфере другой планеты — Марса. Теперь, проанализировав данные, собранные «Вояджером-2», ученые подтвердили существование таких джетов у еще одной планеты Солнечной системы.
В последнее время все больше людей предпочитают пить не водопроводную воду, а бутилированную. Считалось, что она безопаснее и полезнее. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что в среднестатистической бутылке воды содержится более 200 тысяч частиц опасного нанопластика.
Когда ракета-носитель расходует топливо, ее топливные баки становятся больше не нужны: они превращаются в мертвый груз. Кроме того, теряя топливный бак, теряются еще десятки миллионов долларов — стоимость двигателей, использующихся на ступени. «Ракеты‐самопожиратели», которые сжигали бы свои баки в качестве горючего, не только разрешили бы проблему мусора, но и сэкономили бы заказчикам огромные деньги. Группа инженеров из Великобритании впервые построила прототип ракетного двигателя, «питающегося» частями ракеты.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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