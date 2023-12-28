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Пожарные потратили более сотни тонн воды, пока тушили электромобиль Tesla

Подвыпивший водитель электромобиля Tesla Model Y не смог справиться с управлением и врезался в отбойник на хайвее в штате Северная Каролина. Машина загорелась. Прибывшие на место пожарные целый час пытались потушить огонь.

Пожарные тушат электромобиль Tesla / © WSFA 12 News

По данным телеканала WSFA 12, электромобиль Tesla сгорел дотла, но, к счастью, никто не пострадал. Во время тушения пожарные вылили на авто 136 тонн воды.

Для сравнения: чтобы потушить бензиновую машину, в среднем нужно от одной до четырех тонн воды.

© WSFA 12 News