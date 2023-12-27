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В Помпеях нашли терракотовые статуэтки древнего культа богини Кибелы
Вблизи Дома Леды и лебедя, названного в честь одноименной фрески, археологи обнаружили 13 статуэток, связанных с поклонением богине Кибеле.
Некоторые из статуэток изображают человеческие фигуры, другие — голову петуха, миндаль, грецкий орех и сосновую шишку. Эксперты считают, что находка намекает на причастность фигурок к древнему ритуалу, который могли проводить в Доме Леды и лебедя в Помпеях.
Богиня Кибела ассоциировалась с плодородием и природой. Мифы о ней связаны с историей прекрасного юноши Аттиса, который изменил Кибеле с нимфой и был наказан безумием. Аттис оскопил себя, а после смерти превратился в сосну.
После этого Кибела попросила у Зевса разрешения подарить любимому бессмертие. Так юноша стал символом, ассоциирующимся с Кибелой, олицетворяя жизнь после смерти и воплощая цикличность бытия — рождение, смерть и возрождение.
Культ Кибелы в Риме появился по окончании Второй Пунической войны (201 год до нашей эры), в период активной экспансии Рима на Восток. Он слился с чисто римским представлением о богине посевов и жатвы Опс.
Празднества в честь Кибелы были наиболее пышными в эпоху империи. Особое развитие тогда получил религиозный синкретизм, а Кибелу стали почитать как покровительницу благосостояния городов и всего государства.
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С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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