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Осталось всего четыре дня, чтобы отправить свое имя к Юпитеру
В следующем году NASA планирует запустить одну из своих главных миссий десятилетия — Europe Clipper. Ее целью станет изучение спутника Юпитера — Европы, — который скрывает под ледяной поверхностью океан.
Помимо многочисленной научной нагрузки, зонд будет нести специальный микрочип по названием «Послание в бутылке» (Message in a Bottle). На нем разместят текст поэмы «Во славу тайне: поэма для Европы», написанной известной американской поэтессой Адой Лимон, а также список имен землян, пожелавших приобщиться к миссии.
Имена принимают на сайте NASA до 31 декабря 2023 года. Таким образом, у желающих осталось четыре дня, чтобы отправить свое имя к газовому гиганту и его спутникам.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
Вопрос о том, влияют ли прививки на развитие аллергии, волнует многих. Все потому, что за последние десятилетия количество больных аллергией резко выросло. Разбираемся в том, есть ли связь между вакцинацией и развитием аллергии вместе с советником по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, доктором медицинских наук, профессором Игорем Никитиным.
Чего ожидать от нейросетей в будущем? Разговор с руководителем научного отдела «Яндекса» Артемом Бабенко
В декабре 2023 года «Яндекс» стал единственной российской компанией, вошедшей в рейтинг мировых лидеров в области развития искусственного интеллекта. Этот список был составлен компанией Epoch AI вместе с учеными из Массачусетского технологического института. Naked Science решил побеседовать с Артемом Бабенко, главой Yandex Research, и узнать, что позволило российской компании попасть в этот престижный рейтинг и каких свершений в области ИИ нам стоит вскоре ожидать.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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