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Александр Речкин
Александр Речкин
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Рейтинг: +380
Посты: 1081

Осталось всего четыре дня, чтобы отправить свое имя к Юпитеру

В следующем году NASA планирует запустить одну из своих главных миссий десятилетия — Europe Clipper. Ее целью станет изучение спутника Юпитера — Европы, — который скрывает под ледяной поверхностью океан.

Сообщество
# NASA
# космос
# Юпитер
Логотип акции NASA «Послание в бутылке» / © NASA
Логотип акции NASA «Послание в бутылке» / © NASA

Помимо многочисленной научной нагрузки, зонд будет нести специальный микрочип по названием «Послание в бутылке» (Message in a Bottle). На нем разместят текст поэмы «Во славу тайне: поэма для Европы», написанной известной американской поэтессой Адой Лимон, а также список имен землян, пожелавших приобщиться к миссии. 

Имена принимают на сайте NASA до 31 декабря 2023 года. Таким образом, у желающих осталось четыре дня, чтобы отправить свое имя к газовому гиганту и его спутникам.

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