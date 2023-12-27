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Фото: ледяной поток на Марсе
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало изображение, которое в августе получил орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). На снимке видны ребристые линии на поверхности Красной планеты, оставленные льдом.
В NASA объяснили, что ледяная масса скользит по склону вниз, увлекая за собой камни и грунт. Такое продвижение льда на Марсе может продолжаться тысячи лет, создавая характерные линии на поверхности планеты.
Образования льда представляют интерес для исследователей, поскольку позволяют изучить историю климата Марса.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
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До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
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Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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