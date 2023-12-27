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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +668
Посты: 1342

В Китае показали конкурента Tesla Model S

Представители компании Nio презентовали седан ET9, который отправится в производство с начала 2025 года.

Сообщество
# Китай
# электромобили
Nio ET9 / ©  Nio
Nio ET9 / ©  Nio

Электромобиль оснащен двумя моторами общей мощностью 697 лошадиных сил, пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.

Аккумуляторная батарея емкостью 120 киловатт-час обеспечивает запас хода более 600 километров и поддерживает функцию быстрой зарядки: за пять минут можно пополнить запас хода на 255 километров. 

Nio ET9 / © Nio
Nio ET9 / © Nio

В салоне Nio ET9 — четыре дисплея, три из которых предназначены для пассажиров, сидящих сзади. Все кресла оснащены электроприводом и вентиляцией.

Для удобства водителя и пассажиров разработчики установили в машине отдельные столики и холодильник.

Nio ET9 / © Nio
Nio ET9 / © Nio
Nio ET9 / © Nio
Nio ET9 / © Nio
Nio ET9 / © Nio
Nio ET9 / © Nio
Nio ET9 / © Nio
Nio ET9 / © Nio
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# искусственный интеллект
# Мадонна
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# Рафаэль
# Христос
# художник
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