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В Китае показали конкурента Tesla Model S

Представители компании Nio презентовали седан ET9, который отправится в производство с начала 2025 года.

Nio ET9 / © Nio

Электромобиль оснащен двумя моторами общей мощностью 697 лошадиных сил, пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.

Аккумуляторная батарея емкостью 120 киловатт-час обеспечивает запас хода более 600 километров и поддерживает функцию быстрой зарядки: за пять минут можно пополнить запас хода на 255 километров.

Nio ET9 / © Nio

В салоне Nio ET9 — четыре дисплея, три из которых предназначены для пассажиров, сидящих сзади. Все кресла оснащены электроприводом и вентиляцией.

Для удобства водителя и пассажиров разработчики установили в машине отдельные столики и холодильник.

Nio ET9 / © Nio

Nio ET9 / © Nio

Nio ET9 / © Nio

Nio ET9 / © Nio