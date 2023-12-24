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Слоны массово гибнут из-за продолжительной засухи в Зимбабве

Более 110 слонов погибли в крупнейшем национальном парке Зимбабве за последние недели из-за продолжительной засухи. Сейчас рейнджеры удаляют бивни мертвых животных, чтобы их туши не привлекали браконьеров.

Слон во время дождя / © AFP

Во время прошлой сильной засухи 2019 года погибли более 200 слонов, но рейнджеры заявили, что на этот раз, когда в регионе наступит конец лета, все может быть еще хуже.

Сезон дождей в Зимбабве начался на несколько недель позже обычного. Хотя сейчас уже выпали небольшие осадки, синоптики предсказывают сухое и жаркое лето.

Слону среднего размера ежедневно требуется около 200 литров воды (52 галлона).

«Сильнее всего страдают слоны молодые, пожилые и больные, которые не могут преодолевать большие расстояния в поисках воды», — объяснили рейнджеры.

В национальном парке Хванге, который расположен к югу от водопада Виктория и представляет собой крупнейший заповедник дикой природы в стране, обитают примерно 45 тысяч слонов, а также более 100 других видов млекопитающих и 400 видов птиц.