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Найден прообраз горизонтального небоскреба «Зеркальная линия», который строят в Саудовской Аравии

За несколько лет до того, как наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман дал старт проекту создания 170-километрового горизонтального небоскреба-города «Зеркальная линия» (The Line), в Японии собирались построить офисное здание Meitetsu Nagoya Station District Redevelopment высотой 180 метров и длиной почти в полкилометра.

Проект Meitetsu Nagoya Station District Redevelopment / © Skyscrapercity

Конечно, японский проект и в подметки не годится «Зеркальной линии», однако все новое — хорошо забытое старое.

Meitetsu Nagoya Station District Redevelopment собирались начать возводить в 2024 году, а завершить в 2029-м. В итоге от проекта отказались, и он не будет претворен в жизнь, в отличие от «Зеркальной линии», которую активно строят саудиты.

Проект Meitetsu Nagoya Station District Redevelopment / © Skyscrapercity