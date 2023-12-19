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Найден прообраз горизонтального небоскреба «Зеркальная линия», который строят в Саудовской Аравии
За несколько лет до того, как наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман дал старт проекту создания 170-километрового горизонтального небоскреба-города «Зеркальная линия» (The Line), в Японии собирались построить офисное здание Meitetsu Nagoya Station District Redevelopment высотой 180 метров и длиной почти в полкилометра.
Конечно, японский проект и в подметки не годится «Зеркальной линии», однако все новое — хорошо забытое старое.
Meitetsu Nagoya Station District Redevelopment собирались начать возводить в 2024 году, а завершить в 2029-м. В итоге от проекта отказались, и он не будет претворен в жизнь, в отличие от «Зеркальной линии», которую активно строят саудиты.
Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
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Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.
Ключевое положение «обычной» химии — на протяжении веков — предполагало, что свойства химических элементов неизменны. В начале XX века стало ясно: это не так, ведь радий (и не только) может превращаться в другие элементы. Так в 1910 году появился термин «радиохимия». Она с самого начала была сконцентрирована на изучении химической природы и свойств радиоэлементов, а также продуктов их распада. Не менее важным оказалось изучение радиационных эффектов, которые эти элементы вызывают в тех или иных средах.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
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